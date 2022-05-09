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台76線快速道員林匝道口3車連環撞 釀一死一傷

聯合報 / 記者林宛諭簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣台76線快速道西向東員林匝道口今天上午8點多發生死亡車禍，三車發生追撞造成一死一傷，68歲何姓男子死亡，車禍也造成車流回堵約4公里，肇事原因警方調查中。

彰化縣消防局第二大隊表示，今天上午近9點接獲通報，台76線快速道西向東員林匝道口發生車禍，一名68歲何姓駕駛卡在駕駛座，救出時已無生命跡象，後座乘客62歲詹女臉部與四肢擦傷，兩人均送員林基督教醫院搶救，何男仍傷重不治。

國道三隊表示，今天上午8時41分台76號西向23.5公里處員林匝道口的車禍初步調查，何男駕駛的小客車不明原因減速停於內側車道，後方邱姓司機駕駛的大貨車煞車不及追撞上何男的小客車，何車又偏右推撞到另一輛小客車，造成何男傷重死亡，車內乘客詹女頭部撕裂傷送醫。

車禍造成車流回堵約4公里，於9時19分現場排除，恢復通車，真正肇事原因，警方釐清中。

彰化縣台76線快速道西向東員林匝道口今天上午8點多發生死亡車禍，三小客車發生追撞造成一死一傷，肇事原因警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣台76線快速道西向東員林匝道口今天上午8點多發生死亡車禍，三小客車發生追撞造成一死一傷，肇事原因警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣台76線快速道西向東員林匝道口今天上午8點多發生死亡車禍，三小客車發生追撞造成一死一傷，肇事原因警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣台76線快速道西向東員林匝道口今天上午8點多發生死亡車禍，三小客車發生追撞造成一死一傷，肇事原因警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣台76線快速道西向東員林匝道口今天上午8點多發生死亡車禍，三小客車發生追撞造成一死一傷，肇事原因警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣台76線快速道西向東員林匝道口今天上午8點多發生死亡車禍，三小客車發生追撞造成一死一傷，肇事原因警方調查中。圖／民眾提供

車禍 員林

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