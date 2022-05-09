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影／見警心虛跳針問「不是要抓我吧」車手下場一如預期
台中市陳姓男子被詐團吸收擔任車手，2日前往北區超商取物，未料卻遇到警方盤查，陳看到警察一臉心虛，不斷挑針詢問「不是要抓我吧」，隨後又自己承認當車手，強調是「第一次」，警方從陳身上查獲2張提款卡，經檢察官訊問後請回。
第二分局永興所警員劉孫維、洪瑞麟2日晚間8時許，在超商執行防詐專案，發現陳姓男子（18歲）搭乘計程車至超商領取包裹，從下車後便不停講電話，還緊張兮兮地東張西望，行跡相當可疑，便當機立斷上前盤查。
陳姓男子看到警察心虛，先是跳針式不斷詢問「應該不是抓我吧」，辯稱是替朋友領包裹，警方詢問友人身分，陳又支吾其詞，見無法再狡辯，才承認是為賺取1000元的車馬費，替詐騙集團領包裹。
警方在陳身上查獲兩張提款卡，經詢問後，將陳依詐欺罪移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後請回。
第二警分局長陳家銘表示，詐騙集團時常以誘人條件招募求職，而缺乏社會經驗的年輕人極易落入話術圈套，成為詐騙共犯，呼籲民眾求職應仔細查證，腳踏實地循正當管道賺取合理報酬，切勿以身試法，因小失大。
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