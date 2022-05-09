高雄笨賊持砂輪機切割兌幣機 大動作僅驚動客人沒偷成

高雄40歲陸姓男子因無業缺錢花用，日前到楠梓娃娃機店，持砂輪機試圖破壞兌幣機竊取內部現金，卻因動作太大引發巨響，切割時又激起火花，驚動其他入店顧客，陸男才作罷。不僅錢沒偷成，事後業者發現報警，警通知陸男到案，警詢後，並將他依毀損、竊盜未遂罪嫌函送。

楠梓警分局翠屏派出所5月4日中午11時，接獲娃娃機店業者報案稱，有人持砂輪機，試圖破壞店內兌幣機，由於行竊動作太大，不時發出切割巨響與火花，直到看到有其他顧客上門，才作罷收拾工具逃逸。

警方透過業者提供監視器，循線找到竊嫌，並於5月8日通知陸男到案；他坦承，無業又缺錢，才會異想天開用砂輪機到娃娃機店，試圖破壞兌幣機行竊。