母親節披薩店熱賣排人龍 店員一句話讓他怒衝廚房裡論

昨適逢母親節，不少人選擇吃披薩和母親一起過節！高市鳳山區一家連鎖披薩炸雞店訂單爆量，店內也出現排隊人潮，一名湯姓男子等了半小時，終於輪到他，聽到店員說「賣完了」讓他氣炸，衝廚房理論，警方獲報到場排解，店家願意外送到府，但湯男拒絕，悻然離去！

昨母親節，加上防疫期間小吃店、餐廳以及披薩店出現外帶人潮；位於高雄市鳳山五甲地區的披薩店昨傍晚5時也湧入排長龍的隊伍，一名湯姓男子也在隊伍中排隊。

約3、40分鐘後，終於輪到湯男點餐，沒想到，正當他要開口時，店員卻冷回「賣完了！」讓湯男情緒爆發，直奔店內廚房大聲吼叫，要求店長「不要躲在裡面，出來面對」，有顧客看不下去報警。

鳳山警分局五甲派出所員警獲報到場處理，只見湯男在店內大呼小叫：「為何賣完都不說，讓我白等了半小時」，警方要求湯男勿激動，湯男怒氣難抑「我很氣啦」，警方告知若不離開，可將他帶回保護管束，就無法過母親節，湯男情緒才稍微平穩。