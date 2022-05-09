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影／台中女駕駛車半夜爆胎 自嘲生平第一次報案是求助
一名女子日前開車途中爆胎求助無門，只好向附近的台中市清水警分局安寧派出所求助，員警協助換好備胎，女駕駛向警道謝說：「這是她第一次找警察」。
5月4日晚上10點多，47歲羅姓女子開車載兒子，行經台中市梧棲區台灣大道八段，不慎輾到不明物體後，感受到車況有異狀，立即停靠路邊，下車查看左後輪完全消氣，已無法再行駛。
當時天色已晚，打電話向輪胎行都已打烊，羅女與就讀國中一年級的兒子在路旁不知所措，只好向附近的安寧派出所求助，警員吳俊龍獲報趕赴現場。
羅女說明原因後，警員當下義不容辭協助更換輪胎，不到十分鐘，順利地換上備胎，還不忘提醒她：「待會慢慢開，隨時注意輪胎狀況，如果發覺有異樣應馬上停靠於路旁檢查。」羅女見滿頭大汗的員警，頻頻向警方表達謝意，謝謝警方熱心的幫忙。
羅女表示，這是她第一次打電話報警。羅女說看到警察真的很緊張，没想到警察真的很親切的詢問，聽完原因後，還幫忙換輪胎，真是感動。
清水警分局安寧派出所長林凱政表示，警方在民眾遭遇困難時，會盡力協助，也提醒民眾車子務必要定期保養，且行車上路前，一定要事先檢查車輛狀況，確保行車安全。
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