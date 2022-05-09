超跑男假投資股票吸金上億落跑 南警接獲55人報案

台南劉姓男子涉嫌以代操作股票方式吸金，但近來股票市場不佳，被投資民眾指控他涉嫌捲款落跑避不見面，被害人近日紛紛到市警四分局報案。台南市警四分局今天說，目前已受理55人報案，初估金額逾1億元。

被害人指控說，去年中旬加入他的股票代操社團，起初獲利不少，於是前後投入40多萬元資金供他操作，也因績效頗佳，委託代操群組人數一再增加，最多時超過5百人。

據了解，劉按每個人所投資金額買賣股票後，扣除收取一成代操費後，每周二以現金或匯款方式發放當期代操盈利，但隨著股票市況轉差後，劉近期欲改變原本代操模式，須簽約2年內不得拿回本金，加上盈利發放由每周改為每月或每季發放，有些人出現疑慮，陸續提出退還本金要求，劉以金額龐大拖延退還時程，人卻悄悄落跑。

劉經常在臉書與IG上PO享樂照，還秀買了法拉利跑車，結果出事後，投資被害人才知道根本是打腫臉充胖子，一切都是假的。被害人連日來聞訊，前往他安平住家與經營洗包洗鞋店查看，確認劉早已落跑，氣得到第四分局報案。

台南市警四分局說，警方近日接獲報案，疑有民眾以假投資真吸金手法詐騙，被害人高達3、40人以上，相關被害金額達1億1千多萬元，劉現已逃逸無蹤。分局長王子雄立即指示偵查隊成立專案小組釐清案情，全力追查涉案對象到案說明，如有涉及詐欺、洗錢或吸金等不法情事，將依法究辦。

王子雄表示，現今社會的理財工具多元，投資陷阱甚多，尤其以龐氏騙局手法詐騙更是令人不易察覺，其運作模式多以投資名義，給予高額回報誘使被害人投資，透過不斷吸收新的投資者投入資金，用以支付前期投資者的利息，最終以投資泡沫破裂，後期投資者大量虧損作為收場。