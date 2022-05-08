高雄大社連排工廠起火 廠內油漆、麻油助燃

高雄市大社區大社路連排3棟鐵皮工廠今天晚間7時許突然發生火警，因工廠內存放油漆、麻油等易燃物品，高雄市消防局共派遣29車58人前往搶救，直到2個小時左右才完全撲滅火勢，幸好無人受傷受困，消防人員現場持續火場整理，起火原因有待釐清。

據了解，大社路連排3棟工廠分別為麻油工廠、怪手鐵鍊等五金工廠，及招牌油漆工廠，工廠後方還有2間囤貨倉庫，因周休二日今天未營業，但晚間7時許有民眾經過發現其中一棟工廠起火，且因3棟工廠內存放大量油漆、溶劑與雜物等，火勢迅速延燒，3棟工廠皆陷入火海，民眾立即報案請消防人員到場。

消防人員到場陸續拉水線滅火，消防局代理局長王志平也到場指揮救災，1個小時20分後火勢控制，晚間9點32分完全撲滅，目前配合重型機具持續殘火處理中，所幸無人受傷受困，詳細起火原因待火調人員調查。

麻油工廠老闆接獲訊息到場，眼看整間工廠起火燃燒欲哭無淚，表示已在這裡經營十多年，沒想到心血付之一炬，損失恐難以估計。