快訊

土銀土建融「禁令」解除了 建融利率最高恐逾3%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄大社連排工廠起火 廠內油漆、麻油助燃

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市大社區大社路連排3棟鐵皮工廠今天晚間7時許突然發生火警，因工廠內存放油漆、麻油等易燃物品，高雄市消防局共派遣29車58人前往搶救，直到2個小時左右才完全撲滅火勢，幸好無人受傷受困，消防人員現場持續火場整理，起火原因有待釐清。

據了解，大社路連排3棟工廠分別為麻油工廠、怪手鐵鍊等五金工廠，及招牌油漆工廠，工廠後方還有2間囤貨倉庫，因周休二日今天未營業，但晚間7時許有民眾經過發現其中一棟工廠起火，且因3棟工廠內存放大量油漆、溶劑與雜物等，火勢迅速延燒，3棟工廠皆陷入火海，民眾立即報案請消防人員到場。

消防人員到場陸續拉水線滅火，消防局代理局長王志平也到場指揮救災，1個小時20分後火勢控制，晚間9點32分完全撲滅，目前配合重型機具持續殘火處理中，所幸無人受傷受困，詳細起火原因待火調人員調查。

麻油工廠老闆接獲訊息到場，眼看整間工廠起火燃燒欲哭無淚，表示已在這裡經營十多年，沒想到心血付之一炬，損失恐難以估計。

高市消防局提醒，工廠用火用電務必注意安全，提高警覺避免發生危害，如發生火災請立即撥打119報案，消防局24小時服務不間斷，用心守護市民朋友生命財產安全。

高雄市大社區大社路連排3棟工廠今天晚間不明原因起火，因廠內存放大量易燃物，警消2個小時左右才撲滅火勢。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大社區大社路連排3棟工廠今天晚間不明原因起火，因廠內存放大量易燃物，警消2個小時左右才撲滅火勢。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大社區大社路連排3棟工廠今天晚間不明原因起火，因廠內存放大量易燃物，警消2個小時左右才撲滅火勢。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大社區大社路連排3棟工廠今天晚間不明原因起火，因廠內存放大量易燃物，警消2個小時左右才撲滅火勢。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大社區大社路連排3棟工廠今天晚間不明原因起火，因廠內存放大量易燃物，警消2個小時左右才撲滅火勢。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大社區大社路連排3棟工廠今天晚間不明原因起火，因廠內存放大量易燃物，警消2個小時左右才撲滅火勢。記者陳玫伶／翻攝

高雄市

延伸閱讀

廣達上海廠暴動扭打影片瘋傳 路透：凸顯「閉環運作」不能解決問題

中市潭子聚興產業園區 台糖11筆土地即日起對外招租

桃園消防打敗眾多醫生錄取台大研究所 最想改變這件事

航空雙雄飛陸貨運 漲價三成

相關新聞

影／傷心母親節 台大生八仙山溯溪跌落不治母見最後一面

台灣大學22歲蔡姓學生今天和登山社共10人到台中和平區八仙山國家森林遊樂區旁的十文溪溯溪，下午蔡姓學生不慎跌落約30公尺...

影／休旅車屏東鄉道奪命 害人母親節魂斷街頭

屏東縣竹田鄉發生一死車禍，葉姓男子（46歲）駕駛休旅車行經大成路、大明路口時，連續追撞2部機車，最後衝進一家菁仔加工廠才...

命大！新竹五峰山迷路到苗栗鹿坑山 一夜饑寒交迫脫困

40歲胡姓男子日前從新竹縣五峰山迷路到苗栗縣鹿坑山，他又冷又餓，手機又沒電受困，還好找到工寮，以塑膠袋套身體保暖過了一夜...

員警遭爆介入手表買賣糾紛 南警：申誡二次處分

有網友在臉書爆料公社PO文，指稱台南市警五分局員警介入手表買賣糾紛，員警還表示買主如提出告訴賣方可能遭列警示帳戶。市警五...

影／夜跑山路無視後方閃燈 還不停跨越雙黃線…駕駛GG

有網友在臉書社團「記者爆料網」上貼文，指有民眾本月6日晚間約23時「夜跑山路」，駕藍色小轎車行經嘉義縣中埔台三線299K...

高雄大社連排工廠起火 廠內油漆、麻油助燃

高雄市大社區大社路連排3棟鐵皮工廠今天晚間7時許突然發生火警，因工廠內存放油漆、麻油等易燃物品，高雄市消防局共派遣29車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。