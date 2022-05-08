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影／傷心母親節 台大生八仙山溯溪跌落不治母見最後一面
台灣大學22歲蔡姓學生今天和登山社共10人到台中和平區八仙山國家森林遊樂區旁的十文溪溯溪，下午蔡姓學生不慎跌落約30公尺深的溪谷邊坡，當場沒有呼吸心跳，台中市消防局接獲通報，派消防隊員趕到現場搶救，送到東勢農民醫院，急救不治，大學生的母親趕到醫院悲傷見兒子最後一面。
台中市消防局今天下午2點3分接獲報案，蔡男在和平區八仙山佳保溪與十文溪匯流處往十文溪方向約260公尺處，跌落邊坡30公尺，當場無呼吸心跳，隊友立即對他急救，並打119求助，消防局目前已出動東勢、和平分隊、消防車2輛、救護車1輛，人員8名，由和平分隊黃來昇小隊長帶隊前往搶救。
蔡姓大學生被送到東勢農民醫院急救，今晚不治，他住台南，家人接到通知趕到台中，母親先趕到醫院見兒子最後一面，據了解，蔡姓學生今天和台大登山社成員一起到台中溯溪，發生意外原因由消防單位和警方調查中。
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