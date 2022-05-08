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傷心母親節…台大生八仙山溯溪跌落不治 母見最後一面

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影／傷心母親節 台大生八仙山溯溪跌落不治母見最後一面

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台灣大學22歲蔡姓學生今天和登山社共10人到台中和平區八仙山國家森林遊樂區旁的十文溪溯溪，下午蔡姓學生不慎跌落約30公尺深的溪谷邊坡，當場沒有呼吸心跳，台中市消防局接獲通報，派消防隊員趕到現場搶救，送到東勢農民醫院，急救不治，大學生的母親趕到醫院悲傷見兒子最後一面。

台中市消防局今天下午2點3分接獲報案，蔡男在和平區八仙山佳保溪與十文溪匯流處往十文溪方向約260公尺處，跌落邊坡30公尺，當場無呼吸心跳，隊友立即對他急救，並打119求助，消防局目前已出動東勢、和平分隊、消防車2輛、救護車1輛，人員8名，由和平分隊黃來昇小隊長帶隊前往搶救。

蔡姓大學生被送到東勢農民醫院急救，今晚不治，他住台南，家人接到通知趕到台中，母親先趕到醫院見兒子最後一面，據了解，蔡姓學生今天和台大登山社成員一起到台中溯溪，發生意外原因由消防單位和警方調查中。

一名台大學生今天和朋友到台中和平區八仙山國家森林遊樂區旁的十文溪溯溪，不慎跌落邊坡，急救不治。圖／台中市消防局提供
一名台大學生今天和朋友到台中和平區八仙山國家森林遊樂區旁的十文溪溯溪，不慎跌落邊坡，急救不治。圖／台中市消防局提供
一名台大學生今天和朋友到台中和平區八仙山國家森林遊樂區旁的十文溪溯溪，不慎跌落邊坡，急救不治。圖／台中市消防局提供
一名台大學生今天和朋友到台中和平區八仙山國家森林遊樂區旁的十文溪溯溪，不慎跌落邊坡，急救不治。圖／台中市消防局提供

溯溪 大學生 台灣大學

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