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影／休旅車屏東鄉道奪命 害人母親節魂斷街頭

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

屏東縣竹田鄉發生一死車禍，葉姓男子（46歲）駕駛休旅車行經大成路、大明路口時，連續追撞2部機車，最後衝進一家菁仔加工廠才煞停。警消獲報急將肇事車及2機車駕駛送醫，但遭撞的鄭姓女騎士（68歲）稍早搶救不治，母親節魂斷街頭，親友哀痛都無法接受。

警方調查，葉男上午8點多駕車沿大成路直行，行經大明路口時先擦撞一部機車，陳姓女騎士（52歲）遭撞高速噴飛，但肇事男子未停下，再往大成路南下車道逆向行駛，又撞擊另一名騎乘機車的鄭姓女子。

現場監視器畫面顯示，葉男連續撞擊兩車，力道不小，2部機車幾乎被撞散，零件噴飛，葉男最後撞進大成路一間菁仔加工廠，休旅車右側凹陷，車底還卡著鄭女的機車，現場滿目瘡痍，令人怵目驚心。竹田大湖村長宋金治說，幸好菁仔加工廠沒人，不然傷亡更慘。

警消獲報急將3人送醫，但鄭女傷重不治，陳女稍早轉送高雄長庚醫院，葉男則送往國軍高雄總醫院屏東分院。警方表示，已委託醫院抽血檢測酒精濃度，並報請檢察官相驗，釐清3人是否有酒駕。至於有目擊者指稱肇事車疑似闖紅燈，也將調閱監視器進一步追查事故原因。

葉男駕駛休旅車連續追撞2部機車，一名女機車騎士被撞倒，警消急忙救治。圖／屏東小鎮資訊提供
葉男駕駛休旅車連續追撞2部機車，一名女機車騎士被撞倒，警消急忙救治。圖／屏東小鎮資訊提供
葉男駕駛休旅車連續追撞2部機車，最後撞進一間菁仔加工廠才停住。圖／屏東小鎮資訊提供
葉男駕駛休旅車連續追撞2部機車，最後撞進一間菁仔加工廠才停住。圖／屏東小鎮資訊提供
葉男連續撞擊2車，遭撞機車零件噴飛，散落一地，令人怵目驚心。圖／讀者提供
葉男連續撞擊2車，遭撞機車零件噴飛，散落一地，令人怵目驚心。圖／讀者提供

屏東縣 休旅車 母親節

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