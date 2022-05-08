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男子不捨女友想不開輕生 家人慟為何選在母親節作這事

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市顏姓女子1月沈屍台南運河，37歲陳姓男友不捨女友先走一步，選在女友過世百日到運河輕生，陳男的屍體今天上午7點多被釣客發現打撈上岸，70歲陳母接獲通知在派出所傷心痛哭，家人悲痛的說:「為何選在母親節作這種事？」

40歲的顏姓女子1月28日在台南運河抽水站附近水域經生，同居的37歲的陳姓男友痛苦不已。據了解，顏女死後陳男即哭得傷心欲絕，不料3個月後，陳男竟因此想不開，逕自跑到運河，選擇在警方發現女友屍體的不遠處輕生。

今天清晨7點多，有釣客在星鑽街附近運河水域有一具浮屍，救難人員將其打撈上岸已明顯無生命跡象，警方隨即在附近找到手機、身分證，查出是陳姓男子。

據了解，陳男將遺言寫在筆記本，還以手機拍下，遺言稱很愛顏女，捨不得女友獨自離去，拜託父母讓兩人冥婚，盼將骨灰放一起，共立神主牌。陳家人對此要求不置可否。

70歲陳母接獲通知與家人一起到派出所指認後，傷心痛哭，還說:「百日了，還走不出來。」。陳母表示兒子已離家19年多，長期未與家人連絡，只知他打零工維生，經濟狀況不太好。

陳男的弟弟一旁悲痛說:「為何在母親節作這種事？」警方連聲勸慰，對憾事無奈以對。全案已報請檢察官相驗釐清死因。

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台南運河今天發現男浮屍，疑陳男為情所困輕生。記者黃宣翰／攝影
台南運河今天發現男浮屍，疑陳男為情所困輕生。記者黃宣翰／攝影

台南 母親節

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