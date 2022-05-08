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員警遭爆介入手表買賣糾紛 南警：申誡二次處分

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

有網友在臉書爆料公社PO文，指稱台南市警五分局員警介入手表買賣糾紛，員警還表示買主如提出告訴賣方可能遭列警示帳戶。市警五分局今天說，經查張姓員警未能謹守分際，甚至傳簡訊表示將請買家提告，並將賣方列為警示帳戶等語，造成民眾非議，且將對話截圖於網路公開，處事不當，影響警譽，記申誡二次處分。

據了解，此案緣於今年3月12日，張姓員警接獲買主葉小姐以通訊軟體LINE詢問，欲網購二手高價手錶，因擔心遭賣方詐騙，賣方自稱警察人員，故聯絡張協助確認賣方身分。

張以臉書Messenger通訊軟體，私訊賣方詢問警專期別、服務單位及警用電話號碼等，張了解後，告知葉女應非詐騙，後因買賣雙方面交時發現手錶尺寸不合，雙方未完成交易，賣方拒不退還訂金1萬元，故請求張協助。

張認為此次交易因尺寸不合買方無法履約，賣方拒絕退還訂金行為不合理，且自稱警職人員，擔心此事會對其工作造成影響，故傳簡訊提醒賣方，葉女將提出告訴，可能遭列警示帳戶。

市警五分局說，經查張自稱與葉女結識於2014年間，因偵辦案件需要，與該案被害人葉女互留聯絡方式，但未能謹守分際，甚至傳簡訊表示將請葉女提告，並將賣方列為警示帳戶等語，造成民眾非議，且將對話截圖於網路公開，處事不當屬實，影響警譽，已對張員申誡二次處分，以示警惕。

警方說，葉女認為賣方行為涉有詐欺情事，堅持對賣方提出告訴，市警五分局依規定程序受理，已通知當事人前來說明，並依法送辦，全案靜待司法調查。

有網友PO文指台南市警五分局員警介入二手手表買賣糾紛。翻攝自／爆料公社臉書
有網友PO文指台南市警五分局員警介入二手手表買賣糾紛。翻攝自／爆料公社臉書

詐騙 爆料公社 警察

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