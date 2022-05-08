命大！新竹五峰山迷路到苗栗鹿坑山 一夜饑寒交迫脫困

40歲胡姓男子日前從新竹縣五峰山迷路到苗栗縣鹿坑山，他又冷又餓，手機又沒電受困，還好找到工寮，以塑膠袋套身體保暖過了一夜，隔天自行下山脫困，警消直呼胡男真的命大。

五峰山迷路到鹿坑山，胡男是苗栗縣政府消防局搜救案的第一例，尤其是他最後報案定位座標，竟然距離他脫困地點30公里以上，事過幾天警消人員至今都為胡男捏了一把冷汗，消防局也列為教案宣導。

苗消調查，胡男跟著另2名友人5月4日上午11點左右從苗栗縣泰安鄉觀霧山區起登，走到一半因腳程較慢，與友人在五峰山走散迷路，他下午打「119」求救，新竹縣政府政府消防局受理，定位在苗栗縣南庄鄉，因此與苗消三方通話，但胡男隨即表示似乎找到通往尤命神木群的路徑，不需要報案。

未料，胡男4日下午4點53分再次打電話迷路求救，下午5點半與苗消最後一通電話，表示全身溼透，又冷又餓，而且手機講到一半沒電，苗消第一梯搜救人員根據定位座標，發現位置鄰近的鹿坑山9至10號樁凹槽處，現場70度斜坡下切有困難。

消防局隨即在南庄分隊成立前進指揮所，加派第二、第三梯搜救人員上山，共動員16人，消防局於5日上午10點多接到通報，部落居民在南庄鄉東河村苗21線11公里處發現胡男，除了體力不支，身體無大礙，意識也清楚，消防人員提供口糧及飲水，並協助他返家。