北市女搭計程車脫序行為引注意 警將她強制送醫
一名年約30歲的蔡姓女子，搭計程車到目的地後不願下車，計程車司機無奈下找來警員處理，警方見她行為脫序，將她帶回派出所實施保護管束，並通知119強制就醫。
據了解，本月3日上午9點多時，年約30歲的蔡女，在台北市中華路一帶上，攔停計程車前往文山區溪洲街，等到達目的地時，蔡女不只不下車，還胡言亂語、大聲咆哮，不願支付計程車車資，司機在與蔡女溝通未果下，找來警察處理。
當文山二分局萬盛派出所警員到達時，蔡女還不斷咆哮，在車道中來回穿梭，行為表現的脫序，員警只好請蔡女回派出所戶外帳棚區查證身分，只是蔡女還有抓、踢、咬警員等攻擊狀況，導致員警手部有局部紅腫、擦挫傷。
無奈下，警方只好對蔡女實施保護管束，依規定通知蔡女、落實搜身，並通知119協助強制送醫。
警方呼籲，民眾切勿有不理性的行為，對於暴力等滋擾行為將積極蒐集證據，依法嚴辦到底，不容有重大違法脫序行為發生，以有效確保轄區治安平穩，防止危害衝突擴大。另外拒付車資涉嫌詐欺犯罪，請大眾應理性和平和處理。
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