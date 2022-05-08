影／夜跑山路無視後方閃燈 還不停跨越雙黃線…駕駛GG

有網友在臉書社團「記者爆料網」上貼文，指有民眾本月6日晚間約23時「夜跑山路」，駕藍色小轎車行經嘉義縣中埔台三線299K，儘管後方車輛不斷閃燈要求讓道，但駕駛跨越雙黃線、還不斷加速，最終衝到對向，跌落水溝內。

中埔分局介入調查「以車追人」，將通知駕駛人到案說明，全案除將依道路交通處罰條例相關違規開罰最高新台幣2萬4000元罰鍰外，是否涉及刑法公共危險罪部分，待駕駛到案釐清後偵辦，誓言還給民眾安全的交通環境。

民眾將影片PO到網路上，根據畫面訊息顯示，時間發生在本月6日晚間約11時，座標顯示地點位在嘉義縣台三線中埔到大埔路段，前方藍色小轎車沿山路駕駛，後方車輛不斷閃車要求讓道，但藍車不屈不撓，加速還多次跨越雙黃線，最終衝撞對向山壁，跌落水溝內。

PO文者在標題寫下「跑山要量力而為，後面閃燈就讓人家過吧」，網友在底下留言，「這跨越雙黃線不知要開幾張？」「他的技術是不是連慢慢開都有問題」「根本路也不熟」，更有網友分析藍車駕駛疑「不諳路況、判斷錯誤」釀禍。

中埔分局調閱周邊監視器「以車追人」，定位事發地位於台3線299公里處，但影片中車牌不明顯，警方正逐一過濾車輛車牌，並通知駕駛到案說明，全案將依道路交通處罰條例相關違規開罰最高新台幣2萬4000元以下罰鍰。