豐原住宅大火意外燒出長短槍和子彈 警方送鑑定中

豐原家樂福附近一棟出租套房大樓今天上午發生火警，濃煙密布，一名男住戶跑到頂樓4樓避難被消防隊員救出，其中3樓一間套房嚴重燒毀，警方和消防隊員在火場中意外找到槍和子彈，包括短槍和長槍，已採證將送刑事局鑑定有無殺傷力，並通知租屋客出面說明。

消防隊員撲滅火勢，在火場發現槍與子彈，立即通報豐原警分局，豐原分局偵查隊鑑識小組到現場勘察，在房間內發現子彈1枚、長槍彈殼1枚、彈頭1枚及滑套、手槍、長槍各1把，依照程序採驗鑑識。

警方正聯繫屋主稱將該房租給47歲徐姓男子到案說明，藉以釐清案情，槍彈經鑑識人員初步鑑驗認不具殺傷力，仍需送請刑事局進一步鑑驗後始能認定。

警方表示，火災發生原因由消防人員持續調查中，目前排除人員蓄意縱火，已將屋主及火調人員帶回豐原所內協助調查，製作警詢筆錄瞭解案情，持續追查租屋房客徐男到案說明。

台中市消防局今天上午8點42分獲報，豐原區建成路一棟出租套房大樓發生火警，派遣豐原、豐南、神岡分隊，出動消防車7輛、救護車1輛、人員27名、初期由豐原小隊長林建興指揮搶救，後來改由組長黃凱偉指揮救災。