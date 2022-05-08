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豐原住宅大火意外燒出長短槍和子彈 警方送鑑定中

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

豐原家樂福附近一棟出租套房大樓今天上午發生火警，濃煙密布，一名男住戶跑到頂樓4樓避難被消防隊員救出，其中3樓一間套房嚴重燒毀，警方和消防隊員在火場中意外找到槍和子彈，包括短槍和長槍，已採證將送刑事局鑑定有無殺傷力，並通知租屋客出面說明。

消防隊員撲滅火勢，在火場發現槍與子彈，立即通報豐原警分局，豐原分局偵查隊鑑識小組到現場勘察，在房間內發現子彈1枚、長槍彈殼1枚、彈頭1枚及滑套、手槍、長槍各1把，依照程序採驗鑑識。

警方正聯繫屋主稱將該房租給47歲徐姓男子到案說明，藉以釐清案情，槍彈經鑑識人員初步鑑驗認不具殺傷力，仍需送請刑事局進一步鑑驗後始能認定。

警方表示，火災發生原因由消防人員持續調查中，目前排除人員蓄意縱火，已將屋主及火調人員帶回豐原所內協助調查，製作警詢筆錄瞭解案情，持續追查租屋房客徐男到案說明。

台中市消防局今天上午8點42分獲報，豐原區建成路一棟出租套房大樓發生火警，派遣豐原、豐南、神岡分隊，出動消防車7輛、救護車1輛、人員27名、初期由豐原小隊長林建興指揮搶救，後來改由組長黃凱偉指揮救災。

消防隊員到場時，大樓已竄出濃煙，2樓到4樓各有3間套房，多數住戶已逃出，一名男住戶跑到4樓後方躲濃煙，消防隊員射水搶救，也從樓梯上樓救出受困者，火勢到上午9點4分撲滅。

豐原區今天早上發生住宅大火，警方和消防隊員在火場內找到槍和子彈。記者游振昇／翻攝
豐原區今天早上發生住宅大火，警方和消防隊員在火場內找到槍和子彈。記者游振昇／翻攝
豐原區今天早上發生住宅大火，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供
豐原區今天早上發生住宅大火，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供
豐原區今天早上發生住宅大火，警方和消防隊員在火場內找到槍和子彈。記者游振昇／翻攝
豐原區今天早上發生住宅大火，警方和消防隊員在火場內找到槍和子彈。記者游振昇／翻攝
豐原區今天早上發生住宅大火，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供
豐原區今天早上發生住宅大火，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供

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