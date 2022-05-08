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台灣獼猴橫越馬路被撞當場死亡 駕駛摔車送醫急救
林姓男子昨天騎重型機車，由南往北行經台九線南迴公路395.7公里處，撞上1隻橫越馬路的野生台灣獼猴後摔車受傷，林男意識清楚送馬偕醫院救治，被撞的猴子當場死亡，詳細肇事原因由大武交通小隊調查處理中。
大武警察分局表示，昨天下午1時許接獲民眾報案，在台九線南迴公路395.7公里松子澗段發生交通事故，員警到場發現一隻猴子已經明顯死亡。
經瞭解林姓男子駕駛重型機車，由南往北行駛，至事故地點突然發現1隻橫越馬路的野生猴子，林男閃避不及撞上猴子後摔車受傷，經過友人協助報警，林男意識清楚送馬偕醫院救治，警方在車禍現場蒐證後、拍照存證，大武工務段人員將猴子屍體交相關單位處理。
大武警察分局呼籲，行駛山區道路請駕駛人特別注意野生動物，並勿超速、任意超車及疲勞駕駛，且隨時注意車前狀況，以維護行車安全。
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