影／新店男下車嗆聲「P檔打成R檔」 回頭看下一秒糗了

36歲曾姓男子日前在新北市新店區開車時，不滿前方喝醉酒的行人緩步在前擋道，按喇吧示警還被嗆，趁紅燈時下車回罵，不料下車前P檔打成R檔，曾男沒發現，下車後汽車直接倒車，撞到後方郭姓機車男騎士。

受害車主27歲郭姓男子，今天將行車記錄器投稿至「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，畫面中可見騎士紅燈時停在汽車正後方，孰料汽車駕駛突然開車門下車，汽車的倒車燈亮，直接撞上機車前擋泥板，影片標題寫下「車門一開，汽車倒檔」。