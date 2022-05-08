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影／新店男下車嗆聲「P檔打成R檔」 回頭看下一秒糗了

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

36歲曾姓男子日前在新北市新店區開車時，不滿前方喝醉酒的行人緩步在前擋道，按喇吧示警還被嗆，趁紅燈時下車回罵，不料下車前P檔打成R檔，曾男沒發現，下車後汽車直接倒車，撞到後方郭姓機車男騎士。

受害車主27歲郭姓男子，今天將行車記錄器投稿至「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，畫面中可見騎士紅燈時停在汽車正後方，孰料汽車駕駛突然開車門下車，汽車的倒車燈亮，直接撞上機車前擋泥板，影片標題寫下「車門一開，汽車倒檔」。

轄區警方今天表示，該案發生於4月30日晚上5點半，地址在新店區文中路16號，獲報有交通事故趕抵，發現僅有財損，沒有人員傷亡，依A3車禍事故規定受理；雙方均無酒駕，經行車記錄器畫面，認定曾男需負全責，已協助受害車主郭男賠償和解。

新北市新店區日前發生好氣又好笑的車禍，白色轎車駕駛下車欲跟他人理論，誤將P檔打成R檔，撞上後方機車騎士。記者翁至成／翻攝
新北市新店區日前發生好氣又好笑的車禍，白色轎車駕駛下車欲跟他人理論，誤將P檔打成R檔，撞上後方機車騎士。記者翁至成／翻攝
新北市新店區日前發生好氣又好笑的車禍，白色轎車駕駛下車欲跟他人理論，誤將P檔打成R檔，撞上後方機車騎士。記者翁至成／翻攝
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新北市新店區日前發生好氣又好笑的車禍，白色轎車駕駛下車欲跟他人理論，誤將P檔打成R檔，撞上後方機車騎士。記者翁至成／翻攝
新北市新店區日前發生好氣又好笑的車禍，白色轎車駕駛下車欲跟他人理論，誤將P檔打成R檔，撞上後方機車騎士。記者翁至成／翻攝

行車記錄器

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