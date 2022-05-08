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台南運河男浮屍 南警：疑為情所困想不開

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區星鑽街旁運河水域，今天上午7點多經釣客發現男浮屍，警方查出死者為37歲陳姓男子，並在現場留下遺書，員警根據內容研判陳為情所困想不開輕生，家屬接獲通知到場了解後對死因沒意見。

林姓市民今天上午7點多在台南安平運河釣魚，時目擊運河上有一浮屍立即報警，案經警消到場將死者打撈上岸已無生命跡象。

台南市警二局鑑識人員到場勘驗，查出死者為陳姓男子（37歲），全身衣著整齊，無明顯外傷；另現場遺留有身分證、手提袋、遺書、手機等物品。遺書內容研判為情傷所困。

家屬到場對死亡原因無意見，市警二分局已報請台南地檢署檢察官相驗，以確認死亡原因。

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台南市運河發現男浮屍，警方從遺書研判他因情傷輕生。記者黃宣翰／攝影
台南市運河發現男浮屍，警方從遺書研判他因情傷輕生。記者黃宣翰／攝影

台南 檢察官 身分證

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