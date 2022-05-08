快訊

確診者隔離天數縮短不回溯 羅一鈞：擔心行政負擔

英媒示警台灣夏季前死亡率引爆...陳時中指「會參考」 不排除續開邊境

國台辦願協助採購陸方快篩 陳時中：可依法辦理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送員稱扶盲人過馬路 機車違停被開單 警：合乎程序

聯合報 / 記者邱奕能／台北即時報導

一名外送員在臉書社團「爆料公社」po文，認為他騎車經過羅斯福路上，扶盲人過馬路，回到機車旁卻發現被員警開紅單，讓他感到不滿；對此，警分局也回應，從員警到現場到舉發完畢這3分鐘中，過程都合乎程序，呼籲外送員若有疑問，可向警分局申訴。

該名外送員稱，他昨天騎車行經羅斯福路、同安街口，看到一位盲人要過馬路，於是他下車帶領盲人走了50公尺，從馬路到騎樓下，當她回到機車旁時，「警察單（紅單）都開好了」。他也在臉書社團「爆料公社」中發文。

警方說，廈門街派出所警員昨天下午4點半左右，行經羅斯福路二段沿線，發現多部汽、機車輛，在人行道劃設紅線旁違規停車，影響道路通行，員警隨即鳴笛示意驅離，見到一機車仍未駛離，且車上無人，才開立逕舉單，從發現違規到舉發完畢過程約3分鐘，過程中駕駛都未返回車輛，舉發違規過程合乎程序，員警無疏失。

警方也說，這名外送員在爆料公社所敘述，因協助攙扶盲人過馬路才臨時停等違規路段，經過警方檢視現場取締影像，廈門所同仁就現場車輛擺放情形，無法判斷駕駛離開車輛原因，若民眾認有特殊是由，對警方舉發違規行為有疑義，可向警分局申訴。

北市一名外送員稱他下車扶盲人過馬路，回到車旁卻被警察開單。記者邱奕能／翻攝
北市一名外送員稱他下車扶盲人過馬路，回到車旁卻被警察開單。記者邱奕能／翻攝

延伸閱讀

孕婦請外送員送上樓 「4個字」讓同行無奈曝：不用加這句！

北市人行道常見違停 要求裝實體阻隔交通局拒絕

她住公寓6樓沒電梯點外送「疑被加料」網教一個動作自保

中央擬組外送國家隊 外送工會批：沒看到任何政策

相關新聞

影／今最爆笑！廟會鬥毆踢「爛趴」 屏東警制止 結局神逆轉

廟會活動走調爆發肉搏肢體衝突，已成維安重點。屏東縣萬丹鄉7日下午有一場遶境活動，兩名紅衣阿伯打的火熱，其中一名已躺在地上...

影／超猛男潛水失蹤竟游去龜山島睡覺 今遇漁船獲救

新北市43歲沈姓男子昨天到東北角馬崗萊萊海域潛水失蹤，今天在宜蘭獲救。沈男昨天游不回去，看天黑了，乾脆花了2個小時游去龜山島睡覺，今天本打算游到宜蘭上岸…

台灣獼猴橫越馬路被撞當場死亡 駕駛摔車送醫急救

林姓男子昨天騎重型機車，由南往北行經台九線南迴公路395.7公里處，撞上1隻橫越馬路的野生台灣獼猴後摔車受傷，林男意識清...

影／新店男下車嗆聲「P檔打成R檔」 回頭看下一秒糗了

36歲曾姓男子日前在新北市新店區開車時，不滿前方喝醉酒的行人緩步在前擋道，按喇吧示警還被嗆，趁紅燈時下車回罵，不料下車前...

台南運河男浮屍 南警：疑為情所困想不開

台南市中西區星鑽街旁運河水域，今天上午7點多經釣客發現男浮屍，警方查出死者為37歲陳姓男子，並在現場留下遺書，員警根據內...

外送員稱扶盲人過馬路 機車違停被開單 警：合乎程序

一名外送員在臉書社團「爆料公社」po文，認為他騎車經過羅斯福路上，扶盲人過馬路，回到機車旁卻發現被員警開紅單，讓他感到不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。