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外送員稱扶盲人過馬路 機車違停被開單 警：合乎程序
一名外送員在臉書社團「爆料公社」po文，認為他騎車經過羅斯福路上，扶盲人過馬路，回到機車旁卻發現被員警開紅單，讓他感到不滿；對此，警分局也回應，從員警到現場到舉發完畢這3分鐘中，過程都合乎程序，呼籲外送員若有疑問，可向警分局申訴。
該名外送員稱，他昨天騎車行經羅斯福路、同安街口，看到一位盲人要過馬路，於是他下車帶領盲人走了50公尺，從馬路到騎樓下，當她回到機車旁時，「警察單（紅單）都開好了」。他也在臉書社團「爆料公社」中發文。
警方說，廈門街派出所警員昨天下午4點半左右，行經羅斯福路二段沿線，發現多部汽、機車輛，在人行道劃設紅線旁違規停車，影響道路通行，員警隨即鳴笛示意驅離，見到一機車仍未駛離，且車上無人，才開立逕舉單，從發現違規到舉發完畢過程約3分鐘，過程中駕駛都未返回車輛，舉發違規過程合乎程序，員警無疏失。
警方也說，這名外送員在爆料公社所敘述，因協助攙扶盲人過馬路才臨時停等違規路段，經過警方檢視現場取締影像，廈門所同仁就現場車輛擺放情形，無法判斷駕駛離開車輛原因，若民眾認有特殊是由，對警方舉發違規行為有疑義，可向警分局申訴。
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