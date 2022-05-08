快訊

確診者隔離天數縮短不回溯 羅一鈞：擔心行政負擔

英媒示警台灣夏季前死亡率引爆...陳時中指「會參考」 不排除續開邊境

國台辦願協助採購陸方快篩 陳時中：可依法辦理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身障男徒步離家30公里站著打瞌睡 店家熱心報案警送回

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

新北市一名身障男子昨天早上離家，家人遍尋不著報案協尋，但都沒找到人，直到桃園警方今天凌晨接到超商店員報案，才知道他徒步30公里，從新莊一路走到桃園市區；員警得知家屬行動不便，也護送男子回家團聚。

桃園警分局指出，桃園警察分局埔子所員警江仲軒、林奕儒及黃偲瑀今天凌晨2時許接獲轄區超商店員通報，稱有名男子疑似迷途需要警方協助。

員警立即到場解瞭解，發現這名林姓男子（42歲）是喑啞人士，無法言語溝通，且只寫得出自己姓名。

員警見他神情疲憊，站著竟然在「度估」，依穿著乾淨研判他離家不久，便先帶他返所內並過濾多筆資料，終於發現他家住新北市新莊區，且已被通報為失蹤協尋對象，馬上聯繫家屬。

員警與林男父親取得聯繫，但因他年歲已大，無法在深夜到桃園接回，便開巡邏車護送他返家。

林老先生向警方表示，兒子喑啞且精神狀況不穩定，昨天早上他趁家人不注意獨自離家，沒想到他竟從新莊走到桃園（約30公里），幸好有熱心超商店員及員警的幫忙，讓他順利返家。

林男（右）是瘖啞人士且精神不穩，昨天早上離家失去蹤影，今天凌晨在桃園經超商店員通報，終於平安回家。記者楊湛華／翻攝
林男（右）是瘖啞人士且精神不穩，昨天早上離家失去蹤影，今天凌晨在桃園經超商店員通報，終於平安回家。記者楊湛華／翻攝

延伸閱讀

盼成桃園楊文科？呂玉玲：不實臆測 持續衝刺

獨／被害人高市警局報案送醫確診 5警嚇到急快篩

新竹自撞、桃園詐保 男造假車禍 法院這原因判無罪

獨／性侵被害人奔高雄警局報案 意外揭報案系統漏洞

相關新聞

影／今最爆笑！廟會鬥毆踢「爛趴」 屏東警制止 結局神逆轉

廟會活動走調爆發肉搏肢體衝突，已成維安重點。屏東縣萬丹鄉7日下午有一場遶境活動，兩名紅衣阿伯打的火熱，其中一名已躺在地上...

影／超猛男潛水失蹤竟游去龜山島睡覺 今遇漁船獲救

新北市43歲沈姓男子昨天到東北角馬崗萊萊海域潛水失蹤，今天在宜蘭獲救。沈男昨天游不回去，看天黑了，乾脆花了2個小時游去龜山島睡覺，今天本打算游到宜蘭上岸…

台灣獼猴橫越馬路被撞當場死亡 駕駛摔車送醫急救

林姓男子昨天騎重型機車，由南往北行經台九線南迴公路395.7公里處，撞上1隻橫越馬路的野生台灣獼猴後摔車受傷，林男意識清...

影／新店男下車嗆聲「P檔打成R檔」 回頭看下一秒糗了

36歲曾姓男子日前在新北市新店區開車時，不滿前方喝醉酒的行人緩步在前擋道，按喇吧示警還被嗆，趁紅燈時下車回罵，不料下車前...

台南運河男浮屍 南警：疑為情所困想不開

台南市中西區星鑽街旁運河水域，今天上午7點多經釣客發現男浮屍，警方查出死者為37歲陳姓男子，並在現場留下遺書，員警根據內...

外送員稱扶盲人過馬路 機車違停被開單 警：合乎程序

一名外送員在臉書社團「爆料公社」po文，認為他騎車經過羅斯福路上，扶盲人過馬路，回到機車旁卻發現被員警開紅單，讓他感到不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。