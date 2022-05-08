聽新聞
test
0:00 / 0:00
身障男徒步離家30公里站著打瞌睡 店家熱心報案警送回
新北市一名身障男子昨天早上離家，家人遍尋不著報案協尋，但都沒找到人，直到桃園警方今天凌晨接到超商店員報案，才知道他徒步30公里，從新莊一路走到桃園市區；員警得知家屬行動不便，也護送男子回家團聚。
桃園警分局指出，桃園警察分局埔子所員警江仲軒、林奕儒及黃偲瑀今天凌晨2時許接獲轄區超商店員通報，稱有名男子疑似迷途需要警方協助。
員警立即到場解瞭解，發現這名林姓男子（42歲）是喑啞人士，無法言語溝通，且只寫得出自己姓名。
員警見他神情疲憊，站著竟然在「度估」，依穿著乾淨研判他離家不久，便先帶他返所內並過濾多筆資料，終於發現他家住新北市新莊區，且已被通報為失蹤協尋對象，馬上聯繫家屬。
員警與林男父親取得聯繫，但因他年歲已大，無法在深夜到桃園接回，便開巡邏車護送他返家。
林老先生向警方表示，兒子喑啞且精神狀況不穩定，昨天早上他趁家人不注意獨自離家，沒想到他竟從新莊走到桃園（約30公里），幸好有熱心超商店員及員警的幫忙，讓他順利返家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言