身障男徒步離家30公里站著打瞌睡 店家熱心報案警送回

新北市一名身障男子昨天早上離家，家人遍尋不著報案協尋，但都沒找到人，直到桃園警方今天凌晨接到超商店員報案，才知道他徒步30公里，從新莊一路走到桃園市區；員警得知家屬行動不便，也護送男子回家團聚。

桃園警分局指出，桃園警察分局埔子所員警江仲軒、林奕儒及黃偲瑀今天凌晨2時許接獲轄區超商店員通報，稱有名男子疑似迷途需要警方協助。

員警立即到場解瞭解，發現這名林姓男子（42歲）是喑啞人士，無法言語溝通，且只寫得出自己姓名。

員警見他神情疲憊，站著竟然在「度估」，依穿著乾淨研判他離家不久，便先帶他返所內並過濾多筆資料，終於發現他家住新北市新莊區，且已被通報為失蹤協尋對象，馬上聯繫家屬。

員警與林男父親取得聯繫，但因他年歲已大，無法在深夜到桃園接回，便開巡邏車護送他返家。