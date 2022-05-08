小客車屏東鄉道連撞2機車 3人送醫1命危

屏東縣竹田鄉發生嚴重交通事故，一名葉姓男子今天上午8點多駕駛休旅車，行經竹田鄉大成路時，不知何故突然追撞路旁機車騎士，疑因車速過快、煞不住，之後又撞擊另一輛行進間的機車，連人帶車撞進路旁民宅，事故現場混亂，警消獲報急將3名傷者送醫，其中一名女性機車騎士傷勢較重，有生命危險，仍在搶救中。

這起交通事故發生於竹田鄉大成路與大明路口，警方表示，葉姓駕駛連續追撞兩部機車，目前亦受傷救治中，將抽血檢測酒精濃度，以釐清是否酒駕，並追查肇事原因。 葉姓男子駕駛休旅車連撞兩輛機車，最後撞進路旁民宅才停住。圖／屏東小鎮資訊提供 葉姓男子駕駛休旅車連撞兩輛機車，警消獲報急將3名傷者送醫。圖／屏東小鎮資訊提供