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退休教師蔡榮傳熱心公益 以亡妻之名捐贈救護車
新北市林口區嘉寶國小退休教師蔡榮傳，前年在妻子的告別式以愛妻蔡林双女之名，捐贈救護車給新北市消防局。這輛造價約303萬元的高頂救護車，今天在林口消防分隊交車，由消防局長黃德清代表受贈。
蔡榮傳過去除了在嘉寶國小教書，妻子蔡林双女也常為經濟弱勢家庭學生，無償課輔並提供餐食，他們的兒子蔡俊鋒則為遠東鐵櫃總經理，長期協助新北、桃園市政府裝修運動場館，全家人均熱心公益。
前年9月蔡家為蔡林双女舉辦告別式，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、桃園市長鄭文燦、以及許多民代到場。當天蔡榮傳以妻之名捐贈救護車，由新北市長侯友宜代表受贈。
這輛造價303萬元的高頂救護車，指定送給林口消防分隊使用，車內配備包括自動心臟電擊去顫器、履帶式搬運椅、快速固定骨折的抽氣護木組、血氧濃度分析儀等高階救護設備，今天上午交車。
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