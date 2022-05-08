退休教師蔡榮傳熱心公益 以亡妻之名捐贈救護車

新北市林口區嘉寶國小退休教師蔡榮傳，前年在妻子的告別式以愛妻蔡林双女之名，捐贈救護車給新北市消防局。這輛造價約303萬元的高頂救護車，今天在林口消防分隊交車，由消防局長黃德清代表受贈。

蔡榮傳過去除了在嘉寶國小教書，妻子蔡林双女也常為經濟弱勢家庭學生，無償課輔並提供餐食，他們的兒子蔡俊鋒則為遠東鐵櫃總經理，長期協助新北、桃園市政府裝修運動場館，全家人均熱心公益。

前年9月蔡家為蔡林双女舉辦告別式，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、桃園市長鄭文燦、以及許多民代到場。當天蔡榮傳以妻之名捐贈救護車，由新北市長侯友宜代表受贈。