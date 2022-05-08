「警察忙什麼？」 新北婦幼隊短片 述說警職媽媽辛勞

今天是母親節，為了讓大家知道女警在職場上的辛苦，新北市警察局婦幼隊以女警的角度，特別拍攝一部「警察忙什麼」3分鐘短片，片尾更呼籲「現在就趕快拿起電話，打給那個您一直關愛的她吧」，全片暖心又感人。

新北市婦幼隊表示，此短片是述說女警平時上班的景況，如片中一開始執行路檢，總會有民眾嗆聲說「你知道我是誰嗎?」「你知道我爸是誰嗎?」多讓員警搖頭苦笑，也心想「怎麼都沒人問我是誰」；另外常會處理家庭糾紛，要管他人大小家務事，面對夫妻吵鬧是家常便飯。

新北市婦幼隊說，片中的主角是隊員曾鈺方，今年35歲，警察專科學校專科警員班25期畢業，老公是保一總隊的員警，2人在學校從相識相戀，畢業後一起分發到蘆洲分局的派出所。在外勤歷練四年後，曾鈺方選擇來到婦幼警察隊，結婚生子都是在婦幼隊完成，目前身為3個孩子的媽，不但要照顧家庭，更得守護新北婦幼安全，但她卻從不喊累。

關於短片，曾鈺方說，在婦幼隊最常處理的就是家暴、性侵及兒虐案件，自己身為人母，面對這些被害人更是不捨，也經常以母親的角度給被害人安慰，希望能減少他們的不安與痛苦。

曾鈺方透露，從警13年，從單身少女變成3個小孩的母親，對母親節相當有感觸，而這次擔綱主角，內容完整呈現警職媽媽的辛勞，也透過短片呼籲大家，在母親節當天，有空打個電話向母親問候一下，因為不管如何，永遠最關心自己的就是媽媽。

新北市婦幼隊說，此片是小編群所構思，眾人群策群力，只花了一個月自導自演所完成的，每位演員都是婦幼隊的員警插花演出。在母親節推出，將女性警察同仁的甘苦用影片呈現，希望民眾能多一點同理心，支持警察執法，讓社會更安定和諧。