影／浮潛客游不回失蹤乾脆游去龜山島過夜 遇漁船獲救

好消息，新北市43歲沈姓男子昨天到東北角馬崗萊萊海域浮潛失蹤，今天在宜蘭獲救。沈男昨天游不回去，看天黑了，乾脆花了2個小時游去龜山島睡覺，今天打算游上岸時，半路遇到漁船載他回來，整個人看起來狀況都還很好。

新北市消防局第6大隊昨天傍晚5點45分，接到與沈男同行潛水的友人報案，兩人昨天上午一起到東北角，空著防寒衣潛水。到了約定中午上岸時間，遲遲沒有看到沈男身影，他試圖找尋都未發現，因此打118向海巡署求救。

消防局接獲海巡單位通報後，出動瑞芳中隊、貢寮、瑞芳、秀峰分隊14車25人前往救援，直到夜間仍未發現。救難人員今早前往沈男失蹤海域，再次展開陸海空救援任務，上午得知被漁船救起送回烏石港，母親等家人趕到烏石港接他回家，感謝大家「這是最好的母親節禮物」。

據了解，43歲沈男家住新北市五股區，他獲救時說，昨天游了好久，游了一兩個小時還在原地，眼見不回去，所以就選擇反方向比較近，順流花了大約2個小時游過去龜山島，想說那邊附近比較有漁船，當時他不知道海巡駐點就在龜山島另一邊，要不然就直接游過去找海巡。

他說，晚上陸續有漁船經過，他以燈號示警未被漁船人員發現，今天醒來，覺得早上的水比較平，繼續游到中間龜山島與海岸的中間，由於潮流關係游不回去，後來看到漁船剛好要回來，被救上船送回，將近11點進入烏石港。