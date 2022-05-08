影／浮潛客游不回失蹤乾脆游去龜山島過夜 遇漁船獲救
好消息，新北市43歲沈姓男子昨天到東北角馬崗萊萊海域浮潛失蹤，今天在宜蘭獲救。沈男昨天游不回去，看天黑了，乾脆花了2個小時游去龜山島睡覺，今天打算游上岸時，半路遇到漁船載他回來，整個人看起來狀況都還很好。
新北市消防局第6大隊昨天傍晚5點45分，接到與沈男同行潛水的友人報案，兩人昨天上午一起到東北角，空著防寒衣潛水。到了約定中午上岸時間，遲遲沒有看到沈男身影，他試圖找尋都未發現，因此打118向海巡署求救。
消防局接獲海巡單位通報後，出動瑞芳中隊、貢寮、瑞芳、秀峰分隊14車25人前往救援，直到夜間仍未發現。救難人員今早前往沈男失蹤海域，再次展開陸海空救援任務，上午得知被漁船救起送回烏石港，母親等家人趕到烏石港接他回家，感謝大家「這是最好的母親節禮物」。
據了解，43歲沈男家住新北市五股區，他獲救時說，昨天游了好久，游了一兩個小時還在原地，眼見不回去，所以就選擇反方向比較近，順流花了大約2個小時游過去龜山島，想說那邊附近比較有漁船，當時他不知道海巡駐點就在龜山島另一邊，要不然就直接游過去找海巡。
他說，晚上陸續有漁船經過，他以燈號示警未被漁船人員發現，今天醒來，覺得早上的水比較平，繼續游到中間龜山島與海岸的中間，由於潮流關係游不回去，後來看到漁船剛好要回來，被救上船送回，將近11點進入烏石港。
沈先生敘述這段過程講得輕鬆，面對大家誇他「太猛」了，卻私下說「其實，還是會有點害怕」。海巡人員幫他檢查身體及體血壓，正常無礙，也沒有失溫，補充飲水後由家人接回家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言