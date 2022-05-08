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失智翁癱坐路上 北市大安警暖心送回家

聯合報 / 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名萬姓老翁，跌坐在路邊還自言自語，一旁郵差見狀，通知到場巡簽的員警，警員見狀不只上前安撫，還追查出萬翁身份，順利送他回家。

警方表示，大安分局敦化南路派出所警員曾名誼日前下午3點多，在勤區查察勤務時，於大安區敦化南路一段上巡簽，曾員接獲郵差通報，指路旁有老人自言自語，還跌坐在地上。

警員上前關心，只是詢問萬翁下，他都答非所問，一直抱怨站不起來等，因現場雨勢不斷，曾員顧慮萬翁不良於行，就通報救護車協助，但是萬翁卻遲遲不肯上救護車，現場一度陷入僵局。

隨後，曾員在萬翁身上發現敬老卡，以卡片資料追查，發現萬翁居住在仁愛路上，隨即聯繫上萬翁的親人，萬翁的妻子激動的說，當天早上萬翁原本要去郵局辦事，遲遲未歸下，家人也找了萬翁一整個上午，原本打算放棄向派出所報案，沒想到就被警方尋回。

大安分局呼籲，民眾家中如有易走失的長者或是身心障礙人士，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或協助佩戴留有聯絡方式的配件等等有利辨別資訊物件，讓警方發現時可第一時間確認走失者身分，迅速聯絡家屬，讓迷途長者能平安找到回家路。

萬姓老翁走失，癱坐在路上，被大安警分局警員送回家。記者邱奕能／翻攝
萬姓老翁走失，癱坐在路上，被大安警分局警員送回家。記者邱奕能／翻攝

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