今最爆笑！廟會鬥毆踢「爛趴」 屏東警制止 結局神逆轉

廟會活動走調爆發肉搏肢體衝突，已成維安重點。屏東縣萬丹鄉7日下午有一場遶境活動，兩名紅衣阿伯打的火熱，其中一名已躺在地上，但另一名阿伯還不鬆手出腳猛踹，現場維安員警見狀急忙出手制止，沒想到結局神逆轉，原來兩名阿伯正在演示早年農村社會酬神的鬥牛陣，實在演的太逼真才引起員警出手。

現場民眾把目擊影片PO到臉書「爆廢公社公開版」，引發熱議，不過率領鬥牛陣的78歲團主潘福田笑說，「一定要好好獎賞員警，他實在太盡責。」

這起廟會活動引發的意外發生在7日下午4點多，萬丹新庄的蔡家福德正神進香回駕遶境，不少信徒自發參與，潘福田帶著10多人鬥牛陣，其中4人披上黃皮道具扮演水牛，當街以牛角互牴，打的火熱，一旁還有兩名紅衣阿伯大打出手，其中一人被打倒地，但另一人仍不鬆手，不斷出腳猛踹，潘福田透過大聲公提醒：「注意爛趴……（台語，係提醒當事人互踢小心，不要踢到生殖器）」。

沒想到鬥牛陣演的太逼真，卻引來維安員警關切，急忙出手制止，讓圍觀信眾捧腹大笑。網友看到影片也笑稱，「還好沒有立馬過肩摔。不然阿北會爽死」，還有人留言指「這警察可能涉世未深 沒看過這樣的廟會」。

屏東警分局表示，負責維安的新鐘派出所長看見兩名長者在路上扭打，隨即上前制止。經由旁人告知才知道是傳統技藝鬥牛陣表演，不過同仁認真的態度也深獲民眾讚許。