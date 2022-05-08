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泰山違建加蓋6層還做出租套房 屋主遭檢舉嚇得急自拆

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導

違建在寸土寸金的雙北一直是關注焦點，新北市泰山區貴子路原有一棟合法3層透天建物，屋主將頂樓加蓋到6層樓高，並隔成出租套房牟利，經檢舉後，新北拆除大隊也前往查報，並告知未改善將強拆及收費30萬元，屋主擔心受罰，因此趕在規定時間前趕緊自拆。

拆除大隊說明，屋主在該違建第4層隔4間套房、第5層隔1間套房出租給附近學生，若不幸發生火災，後果將不堪設想，因此要求屋主於4月底前讓學生搬遷並拆除改善，若屆期仍未改善則將強拆並取拆除費用約30萬元。

據了解，拆除大隊原排定3月底強制拆除並收取費用，屋主聽聞擔心被市府強制拆除後再收取拆除費用，因此提出在4月底前自行改善，最後也趕在期限內自行僱工拆除改善完畢。

拆除大隊指出，今年針對嚴重影響農地環境、配合第三方警政及套房出租的違建強拆案件中，除泰山貴子這案外，還有日前在中和南山路頂加兩層違建、內部改裝隔成多間套房出租使用，有嚴重影響居住安全之虞，但屋主在強拆期限屆滿前仍未自行改善，因此最後執行強拆，並向屋主收取拆除費用約27萬元。

新北工務局指出，新北自109年發布施行「新北市強制拆除違章建築物收費自治條例」，針對有違害公共安全、環境衛生、占用公有地等「5大類20項」違建收取拆除費用，盼提高違規者自拆意願，目前符合收費拆除案件有175件，其中148件自拆，自拆率逾八成，剩餘27件由拆除大隊強制執行，當中收費已超過300萬元。

工務局長詹榮鋒表示，為維護新北轄內學生校外租屋安全，一直以來都嚴格稽查套雅房違建，自108年起已拆除改善套雅房違建共983件。他還提醒，只要違建符合規定的「5大類20項」，一律優先強拆並收費，呼籲民眾勿存僥倖心態。

新北市泰山區貴子路原有一棟合法3層透天建物被違法加蓋為6層違建，經民眾檢舉後，屋主已趕在期限內自拆。圖／新北工務局提供
新北市泰山區貴子路原有一棟合法3層透天建物被違法加蓋為6層違建，經民眾檢舉後，屋主已趕在期限內自拆。圖／新北工務局提供
新北市泰山區貴子路原有一棟合法3層透天建物，屋主將頂樓加蓋為6層違建，並隔成出租套房牟利。圖／新北工務局提供
新北市泰山區貴子路原有一棟合法3層透天建物，屋主將頂樓加蓋為6層違建，並隔成出租套房牟利。圖／新北工務局提供

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