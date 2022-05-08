男爭風吃醋在醫院急診外持刀砍人 醫護即刻救援

台東呂姓男子日前為了女性友人爭風吃醋，和王姓男子有嫌隙，昨晚酒後在馬偕醫院急診外道路和王男理論，並持刀砍傷王姓男子大腿後逃逸，王送醫急救後無生命危險，警方調閱監視器後昨晚將呂男逮捕，警詢後今天依殺人未遂罪移送法辦。

台東警分局中興派出所於昨日晚間7時許，接獲民眾報案，指台東市長沙街有打架事故，警方抵達現場時已無打架情事，僅剩1輛計程車停放路旁、現場血跡斑斑，王姓男子受傷後，急診醫護人員得知立即協助急救，涉嫌人已逃逸，警方立即展開調查，並調閱周邊監視器追查呂姓男子。

警方調查，54歲呂男與68歲王男為計程車司機，2人因女性友人爭風吃醋、有嫌隙，呂昨晚6時許酒後到長沙街馬偕醫院前找王男理論，雙方一言不合，發生口角衝突、互撂狠話，呂男離開後騎機車再次返回現場，並持刀砍殺王男大腿後，隨即騎乘機車逃逸。

王姓男子被砍殺後現場血跡斑斑，馬偕醫院急診醫護人員立即到場急救，送往醫院救治後無生命危險，警方調閱周邊監視器以車追人，約1小時後將呂嫌逮捕歸案，並起出作案用砍刀一把，警詢後全案依殺人未遂等罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。

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