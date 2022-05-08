聽新聞
test
0:00 / 0:00
男爭風吃醋在醫院急診外持刀砍人 醫護即刻救援
台東呂姓男子日前為了女性友人爭風吃醋，和王姓男子有嫌隙，昨晚酒後在馬偕醫院急診外道路和王男理論，並持刀砍傷王姓男子大腿後逃逸，王送醫急救後無生命危險，警方調閱監視器後昨晚將呂男逮捕，警詢後今天依殺人未遂罪移送法辦。
台東警分局中興派出所於昨日晚間7時許，接獲民眾報案，指台東市長沙街有打架事故，警方抵達現場時已無打架情事，僅剩1輛計程車停放路旁、現場血跡斑斑，王姓男子受傷後，急診醫護人員得知立即協助急救，涉嫌人已逃逸，警方立即展開調查，並調閱周邊監視器追查呂姓男子。
警方調查，54歲呂男與68歲王男為計程車司機，2人因女性友人爭風吃醋、有嫌隙，呂昨晚6時許酒後到長沙街馬偕醫院前找王男理論，雙方一言不合，發生口角衝突、互撂狠話，呂男離開後騎機車再次返回現場，並持刀砍殺王男大腿後，隨即騎乘機車逃逸。
王姓男子被砍殺後現場血跡斑斑，馬偕醫院急診醫護人員立即到場急救，送往醫院救治後無生命危險，警方調閱周邊監視器以車追人，約1小時後將呂嫌逮捕歸案，並起出作案用砍刀一把，警詢後全案依殺人未遂等罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言