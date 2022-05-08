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1人疏失放任狗吠擾鄰 政府4個局處人員要忙善後

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

楊姓男子帶寵物寄宿新北市的朋友家，把狗拴在屋外，昨天拂曉狂吠擾鄰，員警會同動保人員到場處理卻遭咬傷，被救護車送醫。疫情期間大家都很忙，卻因飼主1個人疏失，包括警察局、農業局、消防局、衛生局所屬人員都要協助善後。

新北市新莊區雙鳳路134巷，昨天凌晨4時50分左右有民眾通報狗吠妨害安寧，丹鳳派出所警員廖健凱接獲110通報，趕往協助動保處人員，看見1隻狗被繫在機車後把手，不停狂吠。

員警請動保人員先掃描晶片以便清查飼主身分，不料小狗疑似受到驚嚇，突然撲向前咬傷員警，造成右手中指及無名指受傷，請求救護車送至輔大醫院包紮、施打破傷風疫苗。

後來50歲楊姓飼主才現身，聲稱6日晚上7時許，他帶著狗從台中北上出差，寄住友人家，到了晚上8時許，暫時把狗繩綁在公寓樓下的機車把手。不料狗從晚上8時，間斷吠到隔日凌晨，鄰居實在受不了而報案。

最後楊男坦承疏失不斷道歉，警方和動保處也只是勸導，沒有開罰。然而疫情期間政府單位都很忙，為了他1個人的疏失，警察、動保、消防、醫護人員都要幫忙善後，實在很不應該。

員警協助動保人員處理小狗半夜狂吠擾鄰，被咬傷。圖／警方提供
員警協助動保人員處理小狗半夜狂吠擾鄰，被咬傷。圖／警方提供
小狗被鐵鍊繫在機車把手，半夜狂吠擾鄰，還咬傷警察。圖／警方提供
小狗被鐵鍊繫在機車把手，半夜狂吠擾鄰，還咬傷警察。圖／警方提供

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