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50歲男隨機開車門行竊 宜警火速逮人破7起

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭三星鄉下傳出隨機開車門行竊的怪男子，造成民眾議論恐慌，網友更在臉書貼文。三星警方根據民眾提供的監視器影像，調閱路口及商家監視器抽絲剝繭，鎖定50歲許姓男子犯案，昨天下午抓到人，還查出許男至少涉及7起竊案，全案依竊盜罪送辦。

網友昨天在臉書社群貼文，提醒民眾下車後要記得關車門，已經有車主因為沒關車門，導致車內金錢及物品被偷，而且最常利用清晨及深夜時段，假裝閒晃到比較偏僻的住家車庫或路旁車輛，隨機拉開門偷東西。

三星警分局獲報後成立專案小組偵辦，查知許嫌租車進行犯罪，經專案人員前往其出沒地點埋伏，在昨天下午2點迅速查獲許嫌，破獲多起轄區內的竊案及取出一輛贓物自行車，該犯嫌另外涉及其他轄區竊案，警方正持續擴大清查偵辦。

警方也感謝因為有民眾第一時間提供監視器畫面，得以迅速擴大追查及時破案，也呼籲民眾勿將貴重物品放置於車內，下車離開前務必把門鎖好。

宜蘭三星鄉下傳出隨機拉車門行竊的怪男子，造成民眾議論恐慌，警方根據民眾提供的監視器影像，調閱路口及商家監視器抽絲剝繭，昨天下午抓到人，還查出許男至少還涉及7起竊案。圖/警方提供
宜蘭三星鄉下傳出隨機拉車門行竊的怪男子，造成民眾議論恐慌，警方根據民眾提供的監視器影像，調閱路口及商家監視器抽絲剝繭，昨天下午抓到人，還查出許男至少還涉及7起竊案。圖/警方提供

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