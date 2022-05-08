太魯閣國家公園登山意外頻傳 大批救援人員出勤

民眾登山風氣盛，意外也頻傳，昨天太魯閣國家公園綠水文山步道1男子跌落山谷骨折，6日1名女性山友在奇萊山步道滑落邊坡，都出動大批救援人員以長背板搬運傷者下山送醫。

花蓮縣消防局今天透過訊息表示，接獲民眾報案指稱，一行3人登山隊伍7日上午從文山入山，預計當天下午從綠水出山，在近綠水登山口400公尺處，1名男性山友行進途中跌落約10公尺深山谷，同行人員下切接觸患者回報，頭部外傷、右大腿疑似骨折，急需就醫，請求協助。

獲報後，花蓮縣消防局新秀消防分隊長葛偉治率2車、5人及支援人力（包括太警隊2人、太管處1人及義消6人共計9人），入山救援。

救援人員到達登山口後，立即攜帶救護器材及SKED（捲式擔架）趕往事故現場，再用繩索下降接觸傷者，救護人員初估傷者右大腿疑似骨折及頭部外傷，無法行走，但生命徵象穩定，經清洗傷口、包紮止血、骨折固定後將傷者以捲式擔架固定，搬運至登山口，由救護車送醫救治。

另外，有男、女共2名山友攀登太魯閣國家公園奇萊山步道，6日下午其中女性山友不慎滑落邊坡，導致頭部撕裂傷，無法行走，太管處接獲報案後，會同保七第九大隊等單位16人組成救援隊伍，漏夜趕往山區救援。

救援人員搬運傷者，在奇萊山步道走了約8個多小時後，第2天清晨4時許抵達奇萊山登山口，由救護車送往南投的醫院治療。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，近期民眾戶外活動增多，突發意外也跟著增多。提醒山友，應慎選登山領隊及隊伍，出發前先以智慧型手機下載「119報案APP」，攀登幾乎沒有通訊信號的高難度百岳時，務必租借衛星電話，以利發生事故報案時，讓119值勤人員可以第一時間，獲知待救者的座標位置。

此外，在山區迷路時，絕對不要下切溪谷，要耐心等待搜救人員前往救援。