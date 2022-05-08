聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬崗浮潛失蹤男子找到了！漂外海被烏石港外漁船救起
新北市約40歲沈姓男子昨天到東北角馬崗萊萊海域浮潛失蹤，救難人員昨晚沒有找到人，今早再次展開海陸空搜救。上午10點接獲好消息，1艘宜蘭烏石籍漁船在港外海域發現沈男，已將他救上漁船，載返烏石港途中。
新北市消防局第6大隊昨天傍晚5點45分，接到與沈男同行潛水的友人報案，兩人昨天上午一起到東北角，空著防寒衣潛水。到了約定中午上岸時間，遲遲沒有看到沈男身影，他試圖找尋都未發現，因此打118向海巡署求救。
消防局接獲海巡單位通報後，出動瑞芳中隊、貢寮、瑞芳、秀峰分隊，共14車25人前往救援，但直到夜間仍未發現。救難人員今早前往沈男失蹤海域，再次展開陸海空救援任務。
消防和海巡單位表示，沈男應是從馬崗萊萊海域，一路漂流到烏石港外，上午10點被漁船發現並救起，預計11點左右載回烏石漁港。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言