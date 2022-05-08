馬崗浮潛失蹤男子找到了！漂外海被烏石港外漁船救起

新北市約40歲沈姓男子昨天到東北角馬崗萊萊海域浮潛失蹤，救難人員昨晚沒有找到人，今早再次展開海陸空搜救。上午10點接獲好消息，1艘宜蘭烏石籍漁船在港外海域發現沈男，已將他救上漁船，載返烏石港途中。

新北市消防局第6大隊昨天傍晚5點45分，接到與沈男同行潛水的友人報案，兩人昨天上午一起到東北角，空著防寒衣潛水。到了約定中午上岸時間，遲遲沒有看到沈男身影，他試圖找尋都未發現，因此打118向海巡署求救。

消防局接獲海巡單位通報後，出動瑞芳中隊、貢寮、瑞芳、秀峰分隊，共14車25人前往救援，但直到夜間仍未發現。救難人員今早前往沈男失蹤海域，再次展開陸海空救援任務。