南橫復通守護居民安寧 六龜警強力取締違規

南橫公路梅山口至向陽端本月開通後，高雄市桃源區不少居民反映常有大型重機競速、妨礙安寧狀況，六龜警分局員警昨執行路檢勤務，總計告發8件交通違規，包含改裝頭燈、排氣管、未裝設後照鏡等，提醒前往旅遊的民眾尊重在地人，警方將強力取締重大違規。

南橫公路梅山口至向陽端睽違13年終於開通，許多民眾為避免塞車，一早選擇騎重型機車上山，卻讓當地居民需忍受重機引擎聲，六龜警分局近期常接到居民投訴，為守護居民權益，六龜警分局與交通警察大隊昨派出18名警力，於桃源郵局前設路檢站執行路檢勤務，針對違規大型重機、酒駕、無照駕駛等重大違規攔查取締。

六龜警分局表示，經警方強力執法，總計告發交通違規8件，其中大型重機違規有6件，違規項目包含改裝頭燈、方向燈、排氣管、未裝設後照鏡等，另也取締9人座小貨車超載、大型車等各1件。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段規範，梅山口至向陽端每天上午7點至下午2點開放車輛上山，下午3點後保全開始勸導民眾下山，晚上5點前須全數下山，而停放紅線未緊靠道路右旁的妨礙行車秩序車輛，以及未於管制時間內下山車輛，將由警方依法開單告發，六龜分局統計本月6日及7日兩天共計已舉發9輛違規車輛。