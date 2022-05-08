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豐原出租套房大樓火警 消防隊員救出一人
豐原家樂福附近一棟出租套房大樓今天上午發生火警，濃煙密布，一名男住戶跑到頂樓4樓避難，消防隊員救出，其中3樓一間套房嚴重燒毀，起火原因消防局調查中。
台中市消防局今天上午8點42分獲報，豐原區建成路一棟出租套房大樓發生火警，派遣豐原、豐南、神岡分隊，出動消防車7輛、救護車1輛、人員27名、初期由豐原小隊長林建興指揮搶救，後來改由組長黃凱偉指揮救災。
消防隊員到場時，大樓已竄出濃煙，2樓到4樓各有3間套房，多數住戶已逃出，一名男住戶跑到4樓後方躲濃煙，消防隊員射水搶救，也從樓梯上樓救出受困者，火勢到上午9點4分撲滅。
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