豐原出租套房大樓火警 消防隊員救出一人

豐原家樂福附近一棟出租套房大樓今天上午發生火警，濃煙密布，一名男住戶跑到頂樓4樓避難，消防隊員救出，其中3樓一間套房嚴重燒毀，起火原因消防局調查中。

台中市消防局今天上午8點42分獲報，豐原區建成路一棟出租套房大樓發生火警，派遣豐原、豐南、神岡分隊，出動消防車7輛、救護車1輛、人員27名、初期由豐原小隊長林建興指揮搶救，後來改由組長黃凱偉指揮救災。