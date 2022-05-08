32歲男酒駕撞壞路旁雙B肇逃 安平警攔截圍車逮人

32歲陳姓男子涉嫌酒後駕車，今天清晨3點多駕駛黑色車行經台南市安平區健康路三段及國平路口，先後撞上停駛路旁賓士車及BMW轎車車尾造成2車車損，陳黑色轎車車頭受損，陳未停下察看涉駕車逃逸至國平路被警方攔下，酒測值超標，警詢後依公共危險罪嫌法辦

台南市警四分局育平派出所警員，今天清晨3點多巡邏時，接獲110案件通報健康路三段及國平路口發生交通事故，警員接獲通報後，迅速趕往現場處理。警方到場後發現，現場只剩報案人及停在路旁遭碰撞的轎車，報案人表示肇事者已離開現場。

警方根據遺留現場跡象判斷，肇事者應不至於離開現場太遠，立即通報線上巡邏警網實施攔截圍捕，並在對向國平路車道發現有輛黑色轎車形跡可疑，右前車頭嚴重凹陷毀損，研判應是肇事車輛，請求支援警力實施圍捕。

當場逮獲陳姓男子(32歲)，經警方現場實施酒精濃度檢測後，發現酒測值竟高達每公升0.74毫克，馬上將其上銬逮捕，警詢後依公共危險罪嫌法辦。

警方說，市警四分局貫徹「酒駕零容忍」政策，針對特定易肇事路口強力執行酒駕大執法，呼籲民眾切勿以身試法。王分局長並表示，害人又害己。建議可搭乘大眾運輸或利用「指定駕駛」、「改搭計程車」、「酒後代駕服務」，共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康