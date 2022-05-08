聽新聞
test
0:00 / 0:00
取締廟會違法施放焰火 彰化爆警民衝突 3人送法辦
彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段142號前時，來自「台中市元帥臺中府」臨時設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突，支援警力到達時，仍不從制止，甚至企圖駕車駛離，警方今天將謝姓等3人，分別依公共安全、妨害公務罪嫌移送法辦。
警方調查，彰化警分局中正派出所長侯春發昨天傍晚到5時到10時，帶領3名員警執行神農大帝遶境活動勤務時，晚間10時許，遶境隊伍行經彰化市金馬路3段142號前時，發現「台中市元帥臺中府」未經申請臨時設壇，於神轎到場駐駕時，突然有一輛小貨車駛進金馬路機車道的臨時路壇旁，且載滿高空焰火，並立即點燃施放。
警方指出，由於施放高空焰火未經申請，且危及危害用路人及附近居民住家安全，所長侯春發及員警見狀立即蒐證，但遶境信眾多阻擋警方執勤，侯春發立即以無線電通知勤指中心派遣警力到場支援，並趕赴小貨車前制止駛離，但凃姓駕駛不聽從制止，仍駕車前後行進，企圖駛離造成危害，員警立即將涂控制要求下車，並依刑法公共危險、妨害執行職務罪究辦，另謝姓及劉姓男子依公共危險偵辦。
警方訊問時，謝姓男子供稱臨時搭設路壇，並表示由他雇用小貨車到場施放高空煙火。彰化縣消防局也獲轉報，派員到場，證實施放的是專業爆竹煙火，當場舉發「違反爆竹煙火案件及限期改善通知單」3張，內容包含未經許可施放專業爆竹煙火、未經許可載運專業爆竹煙火及(施放專業爆竹煙火未投保公共意外責任險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言