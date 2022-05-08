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取締廟會違法施放焰火 彰化爆警民衝突 3人送法辦

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段142號前時，來自「台中市元帥臺中府」臨時設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突，支援警力到達時，仍不從制止，甚至企圖駕車駛離，警方今天將謝姓等3人，分別依公共安全、妨害公務罪嫌移送法辦。

警方調查，彰化警分局中正派出所長侯春發昨天傍晚到5時到10時，帶領3名員警執行神農大帝遶境活動勤務時，晚間10時許，遶境隊伍行經彰化市金馬路3段142號前時，發現「台中市元帥臺中府」未經申請臨時設壇，於神轎到場駐駕時，突然有一輛小貨車駛進金馬路機車道的臨時路壇旁，且載滿高空焰火，並立即點燃施放。

警方指出，由於施放高空焰火未經申請，且危及危害用路人及附近居民住家安全，所長侯春發及員警見狀立即蒐證，但遶境信眾多阻擋警方執勤，侯春發立即以無線電通知勤指中心派遣警力到場支援，並趕赴小貨車前制止駛離，但凃姓駕駛不聽從制止，仍駕車前後行進，企圖駛離造成危害，員警立即將涂控制要求下車，並依刑法公共危險、妨害執行職務罪究辦，另謝姓及劉姓男子依公共危險偵辦。

警方訊問時，謝姓男子供稱臨時搭設路壇，並表示由他雇用小貨車到場施放高空煙火。彰化縣消防局也獲轉報，派員到場，證實施放的是專業爆竹煙火，當場舉發「違反爆竹煙火案件及限期改善通知單」3張，內容包含未經許可施放專業爆竹煙火、未經許可載運專業爆竹煙火及(施放專業爆竹煙火未投保公共意外責任險。

彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段時，來自「台中市元帥臺中府」設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突。圖／記者劉明岩翻攝
彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段時，來自「台中市元帥臺中府」設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突。圖／記者劉明岩翻攝
彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段時，來自「台中市元帥臺中府」設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段時，來自「台中市元帥臺中府」設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段時，來自「台中市元帥臺中府」設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段時，來自「台中市元帥臺中府」設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段時，來自「台中市元帥臺中府」設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突。圖／記者劉明岩翻攝
彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段時，來自「台中市元帥臺中府」設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突。圖／記者劉明岩翻攝
彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段時，來自「台中市元帥臺中府」設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突。圖／記者劉明岩翻攝
彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段時，來自「台中市元帥臺中府」設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突。圖／記者劉明岩翻攝
彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段時，來自「台中市元帥臺中府」設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突。圖／記者劉明岩翻攝
彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段時，來自「台中市元帥臺中府」設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突。圖／記者劉明岩翻攝
彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段時，來自「台中市元帥臺中府」設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突。圖／翻攝彰化踢爆網
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彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段時，來自「台中市元帥臺中府」設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突。圖／記者劉明岩翻攝
彰化市某宮廟昨晚10時遶境行經彰化市金馬路3段時，來自「台中市元帥臺中府」設壇，並動用小貨車臨停違法施放高空焰火迎接神轎，由於未經申請，員警執行蒐證，卻遭阻擋，進而發生肢體衝突。圖／記者劉明岩翻攝

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