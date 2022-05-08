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影／虎爺公香油錢也敢偷 台南警民合作緝捕小偷送辦
37歲林姓男子本月1日下午4點多，進入台南市中西區開山路大埔福德祠參香時，以香腳為工具，撥夾方式涉嫌竊取虎爺公香爐前香油錢1600元後逃逸，廟方報案後，員警製作成查緝專刊圖檔提醒附近店家，6日下午超商店員發現林行蹤，報警合力在東市場將林嫌逮捕，警詢後依竊盜罪嫌函送台南地檢署法辦。
案經廟方報警，博愛所員警受理後立即調閱周邊監視器，也即鎖定林衣著特徵，但因居無定處，如遊民般四處躲藏，無法具體掌握其行蹤以查緝到案。
所長陳柏文研判行竊得逞仍可能再度前來犯案，將竊嫌穿著及身型，編輯製作成查緝專刊圖檔，並由各警勤區同仁全面針對北門路、青年路、開山路沿線各商家廣為宣導提醒，並要求各商家如有發現竊嫌行蹤立即與派出所聯繫。
開山路某超商店員在5月6日下午3點多，發現圖檔中林嫌竟於超商外逗留，立即撥後打派出所電話。警方到場後四處搜尋，終於在東市場內發現林嫌行蹤，並將其帶回調查依竊盜罪嫌送辦。
第二分局表示，民眾如有相關線索均可與本分局博愛派出所聯絡(06-2287553)；也提醒各廟宇針對香油錢箱等處所，應特別注意安全防護作為，如避免柵欄間隔過寬、加裝適度警鈴警報設備等，均可有效防止宵小覬覦犯案。
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