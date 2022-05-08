獨／性侵被害人奔高雄警局報案 意外揭報案系統漏洞

高雄市一名女子上月底遭男網友性侵，至市警局大門口報案，雖專責性侵案的婦幼隊緊鄰警局50公尺，但保大駐衛警卻打110，由勤指中心「指派」轄區派出所，開警車載被害人至醫院驗傷；因先前曾發生家暴受害人到警局報案，婦幼隊以「在忙」為由推諉遭記過，同樣戲碼又再次上演，基層警批「近水不救，挑遠水救！」

市警局得知此狀況後，事後檢討表示，日後民眾若至警察局大門口報案，將由相關單位溝通協調、訂定簡化通報、受理等程序，以符合民眾期待。

據了解，意外揭發高雄市警局三方報案聯繫系統漏洞的事件，起因為上月底一名女子因不幸遭男網友性侵害，前往位於中正四路和市中路口的高雄市警局大門口報案，當時被害人情緒不穩，2名駐守大門的保大駐衛警趨前關心。

2員警得知女子被性侵害後，直接打110「報案」，勤指中心當下也指派警局所在地的轄區新興警分局前金分駐所員警處理；前金所值班員警開著警車，將被害人載往醫院驗傷，事後卻傳出當事人確診，讓處理員警當場驚呆。

此事傳出後，有基層替前金所抱不平，直指專責「婦幼、家暴及性侵害」案件的婦幼隊就在警局大樓旁，距離僅50公尺，保大員警卻先打110報案，妙的是，負責指揮調度的警局勤指中心也「跳過」專責的婦幼隊，反而指派前金所員警處理此事，形成「警察打給警察報案」的離譜狀況。

有讀者爆料，此離譜狀況已不只發生過一次，之前也有家暴案件被害人不知要到哪裡報案，人跑到警局大門口詢問後，保大駐衛警研判應由專責的婦幼隊處理為佳，第一時間先打給婦幼隊，但值班員警聲稱在處理其他案件，事後仍由前金所員警處理，市警局事後調查，認為婦幼隊員警推諉卸責，記過處分。

基層批評，專責婦幼隊不處理專責案件，勤務中心調派任務跳過近在咫尺的婦幼隊，若由專業的婦幼隊接案出發，用走的都比遠在400百公尺外的前金所得花時間調派備勤或線上警網再出發來得快，卻一再上演「近水不救，挑遠水救」的戲碼。

保大、婦幼和勤指中心三方單位遲遲未修正「被害人遭家暴或性侵，到警局門口報案，究竟哪個單位要優先處理」，未具對被害人有同理心的機制，讓基層酸「螺絲鬆了」。

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