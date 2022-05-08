台南機車清晨雙載自撞噴飛 男女送醫均不治

台南市西港區今清晨發生一對年輕男女機車雙載，不明原因自撞中央分隔島噴飛30公尺遠，機車車體碎裂扭曲變形，2人都無生命跡象，惜上午急救後均告不治，詳細肇事原因，警方持續釐清中。

事故發生在台19線台南市西港區，靠近南寶樹脂旁，台南市消防局119勤務中心上午5點45分獲報一輛機車自撞中央分隔島，車上一對男女彈飛逾30公尺，倒在路旁陷入昏迷，現場機車車體變形，零件散落一地。

消防局緊急調派西港、安定消防分隊，共3車6名救護人員上午5點52分趕至，現場有大量血漬，其中，年約20歲男子身上多處骨折變形OHCA，送佳里奇美急救。

另名同為約20歲女性後腦大出血左大腿骨折，送安南醫院急救，目前都無意識。上午陸續傳出不幸，兩人急救無效，已確定死亡。