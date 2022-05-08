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桃園消防打敗眾多醫生錄取台大研究所 最想改變這件事

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
張詠翔考上台大流行病學與預防醫學研究所，成桃園消防第一人，未來希望建立急救資料庫，提升救護品質。圖／三民分隊提供
張詠翔考上台大流行病學與預防醫學研究所，成桃園消防第一人，未來希望建立急救資料庫，提升救護品質。圖／三民分隊提供

桃園市消防局三民分隊高級救護員張詠翔，對到院前救治頗有心得，不僅主動投稿期刊、參加研討會，今年更打敗眾多醫學生、醫生，成為桃園首位考上台大流行病學與預防醫學研究所的消防員，未來希望習得資料科學長才，助消防局提供更完善的緊急醫療服務。

張詠翔是警專33期消防安全科畢業，高中時就對警消救災、維護治安有興趣，自許要幫助他人，畢業分發至今4年多，已在桃園分隊、桃園救護隊及坪頂分隊等諸多單位服務過，也考取高級救護員證照（EMTP）。

張詠翔勤餘時間考取多張急救證照，也常參加學術研討會，但發現台灣相當缺乏到院前急救的研究，大部分相關資源集中在台北、新北；張詠翔希望為桃園建立追蹤到院前、後的資料庫，以便醫師與一線救護人員交流、從中調整救護品質，因而決定進修，去年雖不幸落榜，但今年終於以正取6錄取，主修生物醫學統計與資料科學。

張詠翔說，消防局雖有急救品管會議，但過去與醫生互動時發現，雖然他們具備醫學專業，但鮮少具備一線執行經驗，無法了解救護人員在到院前急救面對的困境，諸如墜樓、山谷、狹小民宅等各類變因，而這也是自己申請研究所的最大優勢。

張詠翔表示，桃園相較雙北缺乏急救資料統計及資源，自己作為全市首人，學成後希望能為桃園建立資料庫，讓醫生及救護員據以調整急救方針跟流程，提供更完善的緊急醫療服務。

三民分隊長陳盈元表示，張詠翔勤餘時間積極參加研討會、工作坊，並不吝與分隊同仁分享，過去也多次救回OCHA患者，案例多次被林口長庚、部桃等醫院分享，並曾與同仁發表急救相關的期刊論文，非常優異。

張詠翔申請研究所最大優勢，在於具備一線救護經驗，面對過各式各樣的變因。圖／三民分隊提供
張詠翔申請研究所最大優勢，在於具備一線救護經驗，面對過各式各樣的變因。圖／三民分隊提供


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