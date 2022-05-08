影／台中單車大叔過路口 遭左轉車撞飛倒地頭受創

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聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子昨天開車行經東區時在路口左轉，撞上對向騎自行車的彭姓男子，當場將彭男撞飛在地，造成彭頭部受創，幸好送醫急救後，意識清楚，暫無生命危險，經查，雙方都無酒精濃度，初判是轉彎車未禮讓直行車釀禍，詳細肇事原因，仍待後續調查釐清。

經查，陳姓男子（34歲）在昨天晚間8時許，開車沿東區十甲東路由北往南方向行駛，行經樂業路口欲左轉時，撞上對向沿十甲東路騎單車的彭姓男子（59歲），當場將彭男撞倒在地，附近民民眾看到，也趕緊報警到場。

彭男經送往中國醫藥大學附設醫院治療後，意識清楚，無生命危險，第三警分局交通分隊調查，雙方都無酒精濃度，初判為轉彎車未禮讓直行車釀禍，詳細肇事原因，仍有待交大事故組後續調查釐清。

台中市陳姓男子昨晚開車行經東區十甲東路、樂業路時，轉彎撞上騎單車的彭姓男子。圖／摘自記者爆料網
台中市陳姓男子昨晚開車行經東區十甲東路、樂業路時，轉彎撞上騎單車的彭姓男子。圖／摘自記者爆料網
台中市陳姓男子昨晚開車行經東區十甲東路、樂業路時，轉彎撞上騎單車的彭姓男子。圖／讀者提供
台中市陳姓男子昨晚開車行經東區十甲東路、樂業路時，轉彎撞上騎單車的彭姓男子。圖／讀者提供
台中市陳姓男子昨晚開車行經東區十甲東路、樂業路時，轉彎撞上騎單車的彭姓男子。圖／讀者提供
台中市陳姓男子昨晚開車行經東區十甲東路、樂業路時，轉彎撞上騎單車的彭姓男子。圖／讀者提供

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