約定時間到潛水男未上岸 東北角馬崗萊萊海陸空搜救

新北市約40歲沈姓男子昨天到東北角馬崗萊萊海域浮潛失蹤，救難人員昨晚沒有找到人，今早持續海陸搜救，內政部空勤直升機也飛抵到場協尋，希望在黃金救援時間救回沈男。

新北市消防局第6大隊昨天傍晚5點45分，接到與沈男同行潛水的友人報案，兩人昨天上午一起到東北角，空著防寒衣潛水。到了約定中午上岸時間，遲遲沒有看到沈男身影，他試圖找尋都未發現，因此打118向海巡署求救。