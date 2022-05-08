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妙齡女台74酒駕撞大貨車 轎車幾成廢鐵人輕傷撿一命

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓女子在今天凌晨1時許，酒後開車行經台74線14.7公里處時，撞上前方的大貨車後，偏移撞到路旁護欄，轎車的車頭、右車身近乎全毀，救護車將王女送醫後，經查僅輕傷無大礙，但王女酒測值超標，依公共危險罪嫌送辦。

據查，王姓女子（28歲）在今天凌晨1時許，酒後駕駛轎車沿台74線外側車道，往中清路方向直行，行經台74線14.7公里處時，撞上前方由鄧姓男子（36歲）駕駛的大貨車，王女轎車碰撞後，車頭掉轉180度，又衝撞內側車道，卡在中央分隔島的護欄。

消防隊到場協助王女脫困，並將王女送往醫院治療，經院方診斷，王女受到輕傷，並無大礙，不過經酒測後，王女的酒精濃度超過每公升0.25毫克，訊後依依公共危險罪嫌送辦，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市王姓女子在今天凌晨酒駕行經台74時，撞上前方大貨車，王女轎車車頭、右車身幾乎全毀。圖／讀者提供
台中市王姓女子在今天凌晨酒駕行經台74時，撞上前方大貨車，王女轎車車頭、右車身幾乎全毀。圖／讀者提供
台中市王姓女子在今天凌晨酒駕行經台74時，撞上前方大貨車，王女轎車車頭、右車身幾乎全毀。圖／讀者提供
台中市王姓女子在今天凌晨酒駕行經台74時，撞上前方大貨車，王女轎車車頭、右車身幾乎全毀。圖／讀者提供
台中市王姓女子在今天凌晨酒駕行經台74時，撞上前方大貨車，王女轎車車頭、右車身幾乎全毀。圖／讀者提供
台中市王姓女子在今天凌晨酒駕行經台74時，撞上前方大貨車，王女轎車車頭、右車身幾乎全毀。圖／讀者提供
台中市王姓女子在今天凌晨酒駕行經台74時，撞上前方大貨車，王女轎車車頭、右車身幾乎全毀。圖／讀者提供
台中市王姓女子在今天凌晨酒駕行經台74時，撞上前方大貨車，王女轎車車頭、右車身幾乎全毀。圖／讀者提供

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