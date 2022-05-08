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台南安平運河驚見浮屍 死者男性年約30多歲

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區星鑽街旁安平運河水域，今天上午7點多有釣客發現水上有人載浮載沈，連忙報消防分隊搶救，消防人員到場將溺者打撈上岸，已無呼吸心跳，消防人員發現死者年約30多歲男性， 沒有明顯外傷，交由轄區警方調查身分。

「有人在運河中載浮載沈」今天上午7點49分，有釣客在星鑽街旁安平運河水域，發現男浮屍後向台南市消防局救災救護指揮中心報案，中心派出永華消防分隊到場後，消防人員下水打撈，並於今天上午8點零2分將溺水者打撈上岸。

消防人員發現，溺水者為男性，年約30多歲，已經沒有呼吸和心跳，明顯死亡，現場交由轄區員警接手處理。

據了解，死者身上沒有明顯外傷，警方到場拉起封鎖線蒐證，並進一步追查死者身分，並將報請檢察官相驗以查明死因。

台南安平運河水域發現男浮屍，消防人員協助打撈上岸。記者黃宣翰／翻攝
台南安平運河水域發現男浮屍，消防人員協助打撈上岸。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平運河水域發現男浮屍，警方到場蒐證。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平運河水域發現男浮屍，警方到場蒐證。記者黃宣翰／翻攝

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