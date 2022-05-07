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女酒醉大鬧超商還脫口罩咬傷員警 妨害公務及傷害送辦

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

李姓女子昨天酒醉大鬧超商，新北市中和員警獲報到場處理，反遭李女張嘴遭咬傷，當場被壓制逮捕，警詢後昨依妨害公務及傷害罪嫌送辦。

新北市警方昨天清晨5時許獲報，中和區中和路發生一對男女在超商裡大吵大鬧，轄區中和派出所員警獲報到場處理，發現李女（32歲）全身散發出濃厚酒味，已跌坐在地上，還不斷以手、腳攻擊身旁李男（33歲）且持續大聲咆哮。

員警見酒醉的李女情緒十分激動又瘋狂地動手攻擊李男，明顯有傷害他人的行為，依據警察職權行使法對李女進行保護管束，但李女仍不斷反抗且不願配合，甚至涉嫌動手攻擊警員，還脫下口罩張嘴咬傷員警。

警方最後通知女警到場協助壓制李女並帶返派出所，警詢後昨依傷害現行犯、妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

李姓女子昨酒醉大鬧超商，新北市中和員警獲報到場處理還遭咬傷，當場被壓制逮捕依妨害公務罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
李姓女子昨酒醉大鬧超商，新北市中和員警獲報到場處理還遭咬傷，當場被壓制逮捕依妨害公務罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
李姓女子昨酒醉大鬧超商，新北市中和員警獲報到場處理還遭咬傷，當場被壓制逮捕依妨害公務罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
李姓女子昨酒醉大鬧超商，新北市中和員警獲報到場處理還遭咬傷，當場被壓制逮捕依妨害公務罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
李姓女子昨酒醉大鬧超商，新北市中和員警獲報到場處理還遭咬傷，當場被壓制逮捕依妨害公務罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
李姓女子昨酒醉大鬧超商，新北市中和員警獲報到場處理還遭咬傷，當場被壓制逮捕依妨害公務罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
李姓女子昨酒醉大鬧超商，新北市中和員警獲報到場處理還遭咬傷，當場被壓制逮捕依妨害公務罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
李姓女子昨酒醉大鬧超商，新北市中和員警獲報到場處理還遭咬傷，當場被壓制逮捕依妨害公務罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝

妨害公務 超商

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