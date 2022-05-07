快訊

失禁夫妻沒錢買尿布只能包塑膠袋 一家3口擠簡陋板模屋

半夜啜泣聲以為鬧鬼 原是失智翁迷路癱坐路上

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

家住桃園龍潭的91歲張姓老翁，今凌晨2時許，暗夜獨自癱坐龍潭區健行路巷弄內，龍潭警分局中興派出所員警巡邏經過，隱隱聽到有人哭喊著救命，發現張翁獨自癱坐路中啜泣。深夜道路視線不佳，易發生危險，員警立即攙扶張翁帶回派出所，避免發生事故。

經警方詢問章翁時，只見其直搖頭啜泣且身體不停地顫抖，女警安撫張翁情緒後，他便說，想要去花蓮，但已沒力氣走，員警隨即將張翁帶回派出所。

張翁不斷喃喃自語，對著員警直喊口渴、肚子餓，熱心女警葉宸菲立即前往附近超商，自掏腰包購買熱食及熱飲給張翁。張翁告訴員警，深夜睡不著想外出訪友，但忘記回家的路，警方研判張翁應有失智情形，用電腦人臉辨識查詢確認身分後，通知家屬至派出所將老翁平安帶返家，家屬相當感激。

張翁家屬表示，張翁年邁失智且行動不便，常嚷嚷吵著要回花蓮老家探視親友，深夜時都會睡不著，在住家門口呆坐，但不知為何今天凌晨會離家走到偏遠的產業道路，由於近日早晚溫差大，清晨會降溫變冷，擔心發生意外，家人都在住家附近搜尋，卻找不著老翁蹤跡，正準備前往警察機關報案時，沒想到就接到警方通知，頻頻向員警鞠躬致謝。

警方通知張翁家屬將人帶回，家屬頻向警方道謝。記者翁唯真／翻攝
警方通知張翁家屬將人帶回，家屬頻向警方道謝。記者翁唯真／翻攝
失智翁半夜坐路中央，員警巡邏發現帶回派出所。記者翁唯真／翻攝
失智翁半夜坐路中央，員警巡邏發現帶回派出所。記者翁唯真／翻攝

失智 花蓮

延伸閱讀

花蓮暴增803例分析「校正回歸」 縣府9日起巡迴打疫苗

疫情不敢回家慶祝母親節 中警推奇招結合防詐送祝福

失智症權威醫師陪失智母善終 故事拍電視劇出版社出書

母親節警方各出奇招 白河分局長下廚永康線上大會師

相關新聞

見一陌生男僅穿內褲躺床上 女網友前夫行兇動機曝光

高雄市苓雅區林森二路凶殺命案，警方今天下午逮捕涉案的何姓男子，查出他因為回前妻住處，發現互不認識的吳姓男子僅著內褲躺在臥...

台2線貢寮海域109.5K男潛水客失蹤 消防、海巡搜救中

新北市消防局第六大隊今天下午據報，一名男性40多歲自由潛水男子失蹤，消防、海巡人員展開搜救，在岸上及海上持續搜索，到晚間...

影／休旅車失控撞6汽機車 老翁門口納涼也被撞倒

彰化市彰南路一段今天下午發生一起車禍事故，20歲的盧姓男子開著休旅車，失控撞擊路旁4輛自小客車及2輛機車，因大力撞擊，還...

尿失禁夫妻沒錢買尿布只能包塑膠袋 一家3口擠板模屋

社會底層角落，永遠需要更多關懷。南投縣國姓鄉林姓一家三口貧病纏身，窩居在國道六號高架橋下以板模拼湊而成的屋子，父母長期臥...

老婆在竹北開設產後護理之家爆虐嬰 鄭宏輝說話了

新竹縣竹北市萊姆產後護理之家日前爆出有照顧員虐嬰事件，引爆家長怒火，時代力量更披露該產後護理之家的負責人為新竹市前議員鄭...

以瓦斯槍K頭圍毆…台中大里街頭暗夜談判 警逮6嫌法辦

台中市大里區游姓男子今天凌晨近4時因借貸糾紛，約在一處巷口談判，遭謝姓友人率眾涉嫌以瓦斯槍K頭圍毆，警方獲報到場，僅剩報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。