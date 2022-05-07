半夜啜泣聲以為鬧鬼 原是失智翁迷路癱坐路上
家住桃園龍潭的91歲張姓老翁，今凌晨2時許，暗夜獨自癱坐龍潭區健行路巷弄內，龍潭警分局中興派出所員警巡邏經過，隱隱聽到有人哭喊著救命，發現張翁獨自癱坐路中啜泣。深夜道路視線不佳，易發生危險，員警立即攙扶張翁帶回派出所，避免發生事故。
經警方詢問章翁時，只見其直搖頭啜泣且身體不停地顫抖，女警安撫張翁情緒後，他便說，想要去花蓮，但已沒力氣走，員警隨即將張翁帶回派出所。
張翁不斷喃喃自語，對著員警直喊口渴、肚子餓，熱心女警葉宸菲立即前往附近超商，自掏腰包購買熱食及熱飲給張翁。張翁告訴員警，深夜睡不著想外出訪友，但忘記回家的路，警方研判張翁應有失智情形，用電腦人臉辨識查詢確認身分後，通知家屬至派出所將老翁平安帶返家，家屬相當感激。
張翁家屬表示，張翁年邁失智且行動不便，常嚷嚷吵著要回花蓮老家探視親友，深夜時都會睡不著，在住家門口呆坐，但不知為何今天凌晨會離家走到偏遠的產業道路，由於近日早晚溫差大，清晨會降溫變冷，擔心發生意外，家人都在住家附近搜尋，卻找不著老翁蹤跡，正準備前往警察機關報案時，沒想到就接到警方通知，頻頻向員警鞠躬致謝。
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