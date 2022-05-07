影／休旅車失控撞6汽機車 老翁門口納涼也被撞倒

彰化市彰南路一段今天下午發生一起車禍事故，20歲的盧姓男子開著休旅車，失控撞擊路旁4輛自小客車及2輛機車，因大力撞擊，還造成民宅自來水及瓦斯管線破裂，當時站在家門口抽菸的80幾歲老翁被撞倒送醫，幸好暫無大礙。

警方指出，下午2時20分，盧姓男子從彰南路一段往二段方向行駛，他指稱，疑因是車輛的油門失控才會撞上路邊行人及車輛，由於車輛還撞破自來水及瓦斯管線，現場瀰漫一股氣味，聯繫彰化縣消防局派遣人車到場。

警方與消防人員到場一片狼藉，警方初步調查盧男無酒駕，現場加設擺放三角錐及警示燈，實施交通管制，雖然被撞車輛都是路邊停車，但當時有一名年8旬老翁在門前抽菸，沒想到肇事車輛突然衝撞過來，來不及閃避，將他撞倒在地，相當嚇人，老翁被撞後雖自行起身，初步看雖無嚴重外傷，但仍被送往醫院檢查。