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尿失禁夫妻沒錢買尿布只能包塑膠袋 一家3口擠板模屋

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

社會底層角落，永遠需要更多關懷。南投縣國姓鄉林姓一家三口貧病纏身，窩居在國道六號高架橋下以板模拼湊而成的屋子，父母長期臥床，沒錢買紙尿褲，2人只能包著塑膠袋，全靠身障兒子打零工養家。立委馬文君探視，林家惡劣的居住環境，實在不適合重病者居住，將與社福團體合作，改善林家生活環境。

馬文君說，熱心民眾通報林家處境，她看到照片中高架橋下以板模拼湊而成的木屋，還以為是農民的工寮，沒想到這裡竟是林姓男子一家三口的「家」。

林姓男子和妻子因生病必須穿紙尿褲，但中低收入補助和兒子打零工費用根本不夠用，夫妻兩人只能用塑膠袋包住下半身。馬文君先買幾包紙尿褲和生活必需品給林家應急。

馬文君說，林姓男子65歲，兒子身心障礙，妻子是糖尿病患曾截肢，又需長期洗腎，以前由林姓男子打零工維持一家生計，照顧妻兒。

林姓男子近年因脊椎炎無法躺臥，且出現尿失禁，他擔心尿在床上，平日就以坐姿睡在椅子上，改由身心障礙的兒子打零工，但中低收入補助和打工收入生活都不夠，雖然他和妻子都需要穿紙尿褲，但因沒錢買，只能用塑膠袋包著下半身。

馬文君到林家探視後，發現林家狀況比照片中更惡劣，因房子以板模拼湊而成，屋內濕氣重、充斥霉味、臭味，很難想像這樣惡劣的環境中，還住著貧病交迫的一家人。

馬文君說，南投縣政府已將林家列為中低收入戶，平時也有南投縣生活重建協會志工協助送餐，但低收入補助和打零工的微薄收入，連買紙尿褲的錢都不夠，尤其是疫情期間工作不易、物價上漲，靠著身障的兒子照顧重病的父母，都讓這個「家」搖搖欲墜。

馬文君說，除了政府補助外，她已經尋找社福團體合作，改善林家的環境，至少讓林姓夫妻不用再包塑膠袋，有成人紙尿褲降低感染機率。

林妻是糖尿病患、一腳截肢還得洗腎，因為沒錢買紙尿褲，平時只包著塑膠袋。圖／馬文君提供
林妻是糖尿病患、一腳截肢還得洗腎，因為沒錢買紙尿褲，平時只包著塑膠袋。圖／馬文君提供
林姓男子一家三口住在國道六號高架橋下，房子是以板模拼湊而成。圖／馬文君提供
林姓男子一家三口住在國道六號高架橋下，房子是以板模拼湊而成。圖／馬文君提供
林姓男子一家長期生活在板模搭成的木屋中，屋內濕氣重、通風差，環境相當惡劣。圖／馬文君提供
林姓男子一家長期生活在板模搭成的木屋中，屋內濕氣重、通風差，環境相當惡劣。圖／馬文君提供

馬文君 塑膠袋 南投 身障 尿失禁

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