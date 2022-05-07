老婆在竹北開設產後護理之家爆虐嬰 鄭宏輝說話了

新竹縣竹北市萊姆產後護理之家日前爆出有照顧員虐嬰事件，引爆家長怒火，時代力量更披露該產後護理之家的負責人為新竹市前議員鄭宏輝的妻子陳姿伶。鄭宏輝今天下午在臉書發文，強調未參與家人工作領域事務，盼護理之家向受害父母道歉、賠償。

鄭宏輝說，自己也是為人父，每個孩子都是爸爸媽媽的寶貝，因在政治界工作，其他家人的工作領域並無參與，也長久沒有介入護理中心經營。鄭並表示，第一次看到相關影片，也感到震驚憤怒，虐嬰事件完全不能接受，若有需要他可協助求償。

產後護理之家相關影片曝光，顯示照顧員粗魯對待嬰兒，造成瘀青受傷。鄭宏輝說，所有的影像都顯示，是單一照護員在護理中心管理人員或其他員工不在場也不知情的狀況下，單一個人的不恰當行為，因此其他護理人員和照護中心都是不起訴。

「任何人即便再有政治立場，也應尊重司法調查結果。」鄭宏輝還說，該譴責有錯者，但不應牽連其他與案件無關之人，心疼其他在職務上兢兢業業工作的護理人員，專業和用心不應被抹煞。自己對於所有醫護人員，也要表達最高的敬意和支持。