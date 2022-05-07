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老婆在竹北開設產後護理之家爆虐嬰 鄭宏輝說話了

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹縣竹北市萊姆產後護理之家日前爆出有照顧員虐嬰事件，引爆家長怒火，時代力量更披露該產後護理之家的負責人為新竹市前議員鄭宏輝的妻子陳姿伶。鄭宏輝今天下午在臉書發文，強調未參與家人工作領域事務，盼護理之家向受害父母道歉、賠償。

鄭宏輝說，自己也是為人父，每個孩子都是爸爸媽媽的寶貝，因在政治界工作，其他家人的工作領域並無參與，也長久沒有介入護理中心經營。鄭並表示，第一次看到相關影片，也感到震驚憤怒，虐嬰事件完全不能接受，若有需要他可協助求償。

產後護理之家相關影片曝光，顯示照顧員粗魯對待嬰兒，造成瘀青受傷。鄭宏輝說，所有的影像都顯示，是單一照護員在護理中心管理人員或其他員工不在場也不知情的狀況下，單一個人的不恰當行為，因此其他護理人員和照護中心都是不起訴。

「任何人即便再有政治立場，也應尊重司法調查結果。」鄭宏輝還說，該譴責有錯者，但不應牽連其他與案件無關之人，心疼其他在職務上兢兢業業工作的護理人員，專業和用心不應被抹煞。自己對於所有醫護人員，也要表達最高的敬意和支持。

鄭宏輝說，站在政治工作者的立場，即便護理中心已被司法判斷沒有法律責任，但該道歉和該負的道義責任也是必須的，他也希望在不打擊護理中心醫護人員士氣的狀況下，要強化員工教育訓練、增加監控系統和優化管理機制，讓事件不再發生。

行政院政務顧問鄭宏輝在臉書回應產後護理之家虐嬰事件。圖／聯合報系資料照
行政院政務顧問鄭宏輝在臉書回應產後護理之家虐嬰事件。圖／聯合報系資料照

鄭宏輝 醫護人員 嬰兒 時代力量

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