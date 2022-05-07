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沉重的母親節 彰化國中生跑步昏倒救起卻成植物人
彰化14歲的小帥原本是一般的國中生，去年在學校跑步時突然倒下，送到醫院救治雖然挽救一條生命，卻在急救後呈現植物人狀況，突如其來的變故讓一家人難以接受，母親離開工作，全心照顧兒子，母親節到來，小帥的媽媽說，只希望他可以漸漸恢復。
14歲的小帥原是充滿活力的孩子，美好人生剛要啟航，去年卻因腦腫瘤無預警爆裂成植物人，原本在自家工廠幫忙的媽媽為了提供完善照顧，離開原本經營的工廠，全職照護，創世基金會今年開始介入提供服務，她告訴社工，兒子還年輕，會全心全意照顧他，一定有機會好轉。
創世基金會社區服務員黃怜娟說，家人還在適應接受現況，申請創世到宅服務後，護理師給予心理支持，並教導照護技巧，鼓勵母親看見兒子在養護上的進步，希望一步步陪著全家走出陰霾。
根據創世統計，服務個案當中，20％的照顧者是母親，展現「為母則強」的毅力，與堅持守護家園的決心。彰化目前90個服務個案有4人是學童及青少年，大都是先天或後天的疾病成為植物人，對家庭來說都是沉重負擔，秉著「救一個植物人，等於救一個家庭」。
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